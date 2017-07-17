"İşsizlikteki azalış sürecek"

Kalkınma Bakanı Lütfi̇ Elvan, ekonomiye yönelik önlemler ve atılan adımlarla işsizliğin gelecek dönemlerde de azalışını sürdüreceğini belirterek, "Milli istihdam seferberliğinin bundan sonraki dönemde yapacağı katkı, bu konudaki iyileşmeyi güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Elvan, yazılı açıklamasında, nisan ayına ilişkin i̇ş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İşsizlik oranının, nisan döneminde beklentilerin altında gerçekleşerek yüzde 10,5 olduğuna işaret eden Elvan, bir önceki dönemde yüzde 11,7 olan oranın 1,2 puan azaldığını ve 3 milyon 642 bin olan işsiz sayısının 3 milyona 287 bine gerilediğini hatırlattı.

"4 dönem üst üste düşüş gözlendi"

Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranında Ocak 2017'den başlayarak 4 dönem üst üste düşüş gözlendiğine işaret eden Elvan, söz konusu oranın bir önceki döneme göre 0,2 puan azalarak, yüzde 11,3 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Elvan, ekonomiye yönelik önlemler ve atılan adımlarla işsizliğin gelecek dönemlerde de azalışını sürdüreceğini vurgulayarak,"Milli istihdam seferberliğinin bundan sonraki dönemde yapacağı katkı, bu konudaki iyileşmeyi güçlendirecektir. Mevcut durumda devam eden ve 2017 yılında uygulamaya konulan yeni istihdam teşviklerinin etkisiyle önümüzdeki dönemde istihdam oranında da artışların gerçekleşmesi ve bununla birlikte işsizlik oranlarının aşağıya çekilmesi beklenmektedir. 2017 yılı Haziran ayı işsizlik sigortası verileri işsizlik oranlarında düşüş olabileceğini teyit etmektedir." diye konuştu.

"Kadınlarda iş gücüne katılım oranı dikkat çekici"

Türkiye ekonomisinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 519 bin kişilik ilave istihdam oluşturulduğunun altını çizen Elvan, son veriler incelendiğinde tarım dışı sektörlerde nispeten güçlü iyileşme olduğunu ve 550 bin kişilik artış kaydedildiğini aktardı.

Elvan, iş gücüne katılım oranlarındaki artış eğiliminin sürdüğüne değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir önceki yılın aynı dönemine göre iş gücüne katılım oranı 0,7 puan (982 bin kişi) artarak yüzde 52,7'ye yükselmiştir. Özellikle kadınlarda iş gücüne katılım oranındaki (0,8 puan) artış dikkat çekicidir. İş gücüne katılım oranlarındaki güçlü artışlarla birlikte işsizlik oranlarında gerilemenin sürmekte olması ekonominin istihdam oluşturma kapasitesinin devam ettiğini göstermektedir."

Sanayi sektöründe istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre 9 bin kişi azalırken, hizmetler sektöründe güçlenen artış trendinin sürdüğüne işaret eden Elvan, hizmetler sektörü istihdamında (inşaat dahil) 559 bin kişilik artış kaydedildiğini belirtti.