İşsizlik rakamları açıklandı

ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2017'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Aralık 2017'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 2,3 puan azalarak yüzde 10,4 oldu. Aralıkta bir önceki aya göre ise işsizlik oranı 0,1 puan arttı.

Geçen yılın aralık ayında tarım dışı işsizlik oranı 2,6 puanlık azalışla yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,8 puanlık azalışla yüzde 19,2 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda 2,3 puanlık azalışla yüzde 10,6 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı yükseldi

İş gücü, aralıkta, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 39 bin kişi artarak 31 milyon 579 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 52,4 oldu. Söz konusu dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,2 puan artarak yüzde 71,7, kadınlarda 1,3 puanlık artarak yüzde 33,5 olarak gerçekleşti.



Aralık 2017'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 33,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, aralıkta bir önceki aya göre 137 bin kişilik artışla 28 milyon 925 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 48 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı, önceki aya göre 67 bin kişi azalarak 3 milyon 162 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 9,9 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 53,2 olarak kaydedildi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 36 bin, sanayi ve inşaat sektörlerinde 44 bin ve hizmet sektöründe 13 bin kişi arttı.