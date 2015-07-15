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İşsizlik oranı tek haneye geriledi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,9 ile 2014 yılı mayıs döneminden bu yana ilk kez tek haneye geriledi, istihdam oranı ise tarihi zirvesinde

İşsizlik oranı tek haneye geriledi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,9 ile 2014 yılı mayıs döneminden bu yana ilk kez tek haneye geriledi, istihdam oranı ise tarihi zirvesinde

15 Temmuz 2015 Çarşamba 12:16
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İşsizlik oranı tek haneye geriledi

İSTANBUL - Türkiye'nin işsizlik oranı nisan döneminde yüzde 9,9'a gerileyerek bir yılın ardından tekrar tek haneye indi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre nisan dönemi işgücü istatistiklerine göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,9 ile 2014 yılı mayıs döneminden bu yana ilk kez tek haneye geriledi. Geçen yılın mayıs döneminde yüzde 9,6 olan işsizlik oranı haziran döneminde çift haneye çıkmış ve eylül ve ekim aylarında yüzde 10,6 ile zirveyi gördükten sonra düşüşe geçmişti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerde işgücüne katılımın yüzde 51 ile önceki aya göre yatay bir seyir izlediği görülürken, işsiz sayısının geçen aya göre 34 bin kişi azalarak 2 milyon 904 bin kişiye gerilediği, istihdamın ise 101 bin kişi artarak 26 milyon 518 bine çıktığı görülüyor.

İstihdam oranı tarihi zirvede

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 46'ya çıkarak hesaplanmaya başlanan 2005 yılından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. İstihdam oranındaki artışın, aynı zamanda işgücüne katılımın da tarihi zirvesine yakın seviyelerdeyken yakalanması ise dikkati çekti. Toplam işgücü sayısı nisan döneminde 68 bin artarak 29 milyon 423 bin kişiye çıktı ve genel yükseliş eğilimini devam ettirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Burgan Yatırım Başekonomisti Haluk Bürümcekçi, "İşsizlik oranındaki azalış mevsimselliğin gerektirdiği yönde, ancak daha güçlü boyutta" dedi.

Bürümcekçi, büyümeye ilişkin gelişmelere bakıldığında bu düzelmenin kalıcı olmasının zor göründüğünü savundu.

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 11:59
Anahtar Kelimeler:
İşsizlikönce Vatan
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