ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işsizlik oranındaki artışın tüketimin azalmasına yol açtığını belirterek, "İşsizlik Fonu'ndan işsizlere verilen ödenek tutarı ve süresi artırılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ekonomideki belirsizlik ortamı ve işsizlik oranındaki artış nedeniyle temel ihtiyaç ürünleri tüketiminin azaldığını bildirdi.

"İşsizlik Fonu" gibi ödeneklerin ekonomide otomatik olarak istikrar sağladığına dikkati çeken Palandöken, bu fonun işçinin zor günleri için oluşturulduğunu ve büyüklüğünün 100 milyar lirayı geçtiğini ifade etti.

Her ay düzenli olarak 1 milyar lira eklenen fona biraz daha işlerlik kazandırılması gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"İşsizlik oranındaki artış tüketimde azalmaya neden oldu. İşsiz vatandaşların lüks ürünleri satın alması beklenemez. Bu kişiler öncelikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerini talep edecektir. İşsizlik Fonu'ndan işsizlere verilen ödenek tutarı ve süresi artırılmalı. Bu da esnaftan ve çiftçiden alışverişin artmasını sağlayacak. Böylelikle ekonomi canlanacak ve Türkiye kazanacak."

AA