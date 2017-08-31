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İşsizlik fonunda 110 milyar lira birikti

İşsizlik sigortası fonunun uygulanmaya başladığı 2002'nin mart ayından bu yılın temmuzuna kadar fonda biriken para 110 milyar liraya ulaştı.

İşsizlik fonunda 110 milyar lira birikti

İşsizlik sigortası fonunun uygulanmaya başladığı 2002'nin mart ayından bu yılın temmuzuna kadar fonda biriken para 110 milyar liraya ulaştı.

31 Ağustos 2017 Perşembe 11:23
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İşsizlik fonunda 110 milyar lira birikti

İşsizlik sigortası fonunun uygulanmaya başladığı 2002'nin mart ayından bu yılın temmuzuna kadar fonda biriken para 110 milyar liraya ulaştı. Söz konusu dönemde işsizlere toplam 16 milyar 854 milyon 855 bin 887 lira ödeme yapıldı.

Kendi isteği dışında işsiz kalan sigortalıların, işsiz kaldıkları dönemin belirli bir kısmında geçinebilmesini sağlamak için 2002'nin mart ayında başlatılan işsizlik sigortası uygulaması kapsamında kurulan fona, bu yılın temmuz ayına kadar 8 milyon 663 bin 584 başvurdu.

Bunlar arasından gerekli şartları karşılayan 5 milyon 549 bin 367 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazanırken, 2002'nin mart ayından bu yılın temmuzuna kadar işsizlere toplam 16 milyar 854 milyon 855 bin 887 lira ödeme yapıldı.

2014 yılında 81 milyar 393 milyon, 2015'te 93 milyar 74 milyon, geçen yıl ise 103 milyar 202 milyon liralık büyüklüğe ulaşan fonda biriken paranın miktarı bu yılın temmuz sonu itibarıyla 110 milyar liraya ulaştı.

Son üç yılda yaklaşık 21 milyar lira faizden geldi

Fon kasasına bu yılın ocak-temmuz döneminde 6 milyar 499 milyon lirası işçi ve işveren primi, 2 milyar 172 milyon lirası devlet katkısı, 660 milyon lirası diğer gelirler ve 5 milyar 673 milyon lirası faiz gelirleri olmak üzere yaklaşık 15 milyar lira gelir girdi.

Yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payından gelen gelirlerle oluşan fonun gelirleri arasında faiz de önemli bir yer tuttu.

İşsizlik Fonu'ndan 2014'te 6 milyar 158 milyon 140 bin 21 lira, 2015 yılında 6 milyar 907 milyon 904 bin 122 lira, geçen sene ise 8 milyar 25 milyon 349 bin 898 lira faiz geliri elde edildi.

İşsizlik ödeneğinden kimden yararlanabilir?

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda, 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalı işsizlere 240 gün, bin 80 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalı işsizlere 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.

Bir kişinin işsizlik sigortası fonundan yararlanabilmesi için belli şartlar bulunuyor. Öncelikle kişinin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, ardından da hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.

İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 devlet payından oluşuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İşsizlik Sigortasıİşsizlik
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