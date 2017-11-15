İşsizlik ağustosta azaldı

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 89 bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişi oldu.