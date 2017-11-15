İşsizlik ağustosta azaldı

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 89 bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişi oldu.
AA
Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 89 bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişi oldu.
AA