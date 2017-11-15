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İşsizlik ağustosta azaldı

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik ağustosta azaldı

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.

15 Kasım 2017 Çarşamba 10:14
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İşsizlik ağustosta azaldı

Türkiye'de sizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 89 bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişi oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Işsizlik oranıİşsizlik
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