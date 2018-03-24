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İşsizliğe meydan okuyan iller

Türkiye'de geçen yıl işsizlik oranını en fazla düşüren iller Şanlıurfa ve Diyarbakır olarak kayıtlara geçti.

İşsizliğe meydan okuyan iller

Türkiye'de geçen yıl işsizlik oranını en fazla düşüren iller Şanlıurfa ve Diyarbakır olarak kayıtlara geçti.

24 Mart 2018 Cumartesi 11:53
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İşsizliğe meydan okuyan iller

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl bazı iller işsizlik konusunda Türkiye genelindeki durağan seyrin aksine önemli başarıya imza attı.

Geçen yıl işsizlik oranında en fazla gerileme Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yaşandı. Bu illerde 2016 yılında 2 milyon 260 bin olan 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus, geçen yıl 2 milyon 316 bine çıktı. Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın istihdamı geçen yıl 113 bin artışla 959 bine yükseldi. İstihdamdaki artışla işsiz sayısı da 175 binden 154 bine geriledi ve bu illerde iş gücü aynı dönemde 1 milyon 21 binden 1 milyon 113 bine yükseldi. Böylece Şanlıurfa ile Diyarbakır'daki işsizlik oranı yüzde 17,2'den 13,8'e düştü. İşsizlik oranında 3,4 puanlık bir gerilemeye imza atıldı.

Bu şehirlerde istihdam artışının 59 bini tarım, 49 bini hizmetler, 6 bini de sanayi sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'de işsizliğin en düşük olduğu iller ise Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane olarak kayıtlara geçti. Bu altı ildeki işsizlik oranı geçen yıl yüzde 4,5'ten yüzden 3,6'ya geriledi. Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus geçen yıl bir önceki yıla göre 53 bin kişi artarak 2 milyon 54 bin oldu. Bu şehirlerdeki iş gücü de aynı dönemde 1 milyon 89 binden 1 milyon 112 bine yükseldi.

Söz konusu illerde istihdam, geçen yıl 32 bin artışla 1 milyon 72 bine ulaştı. Artan iş gücünü ve var olan işsizleri işle buluşturan bu illerde 2016'da 49 bin olan işsiz sayısı 40 bine düştü. İşsiz sayısında 9 bin kişilik gerileme kaydedildi.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'deki istihdam artışının 24 bini tarım, 8 bini hizmet sektöründe gerçekleşti. Sanayi sektöründeki istihdam ise değişmedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik Kurumuİşsizlik
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