Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100175
ALTIN
180.047
DOLAR
4.2835
STERLİN
5.7983
EURO
5.0796
Hayır, anlaşma ölmedi
Hayır, anlaşma ölmedi
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
'İkinci baharı' kısa sürdü
'İkinci baharı' kısa sürdü

İşsize yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 103 milyon lira

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu yılın ilk üç ayında işsizlere toplam 1 milyar 103 milyon lira ödeme yapıldı. Büyüklüğü 120 milyar 675 milyon liraya ulaşan fona, mart ayında 101 bin 626 kişi başvurdu.

İşsize yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 103 milyon lira

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu yılın ilk üç ayında işsizlere toplam 1 milyar 103 milyon lira ödeme yapıldı. Büyüklüğü 120 milyar 675 milyon liraya ulaşan fona, mart ayında 101 bin 626 kişi başvurdu.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:06
0 Okunma
İşsize yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 103 milyon lira

İşini kaybeden sigortalıların, işsiz kaldıkları dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için 2002 Mart ayında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.

Mart ayı sonu itibarıyla 120 milyar 675 milyon lira büyüklüğe ulaşan fona, 1-31 Mart tarihlerinde 101 bin 626 kişi başvurdu.

Fondan, ocakta 438 bin 701, şubatta 435 bin 774, martta 436 bin 211 işsize ödeme yapıldı.

Ocak ayında 369 milyon 172 bin 445 lira, şubatta 368 milyon 964 bin 877 lira, martta 365 milyon 359 bin 125 lira olmak üzere işsizlere bu yılın ilk üç ayında fondan yapılan ödeme tutarı 1 milyar 103 milyon 496 bin 447 lirayı buldu.- Kimler, nasıl yararlanıyor?

İşsizlik Sigortası Fonu'nun gelirini, sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı, bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar ile işverenlerden alınan gecikme zammı ve faizler oluşturuyor.

Bir kişinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanabilmesi için belli şartlar bulunuyor. Öncelikle kişinin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, ardından da hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda, 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 240 gün, bin 80 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere ise 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İşsizlik Sigortası Fonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bu çağın okur-yazarlığı kodlamadır"
"Bu çağın okur-yazarlığı kodlamadır"
Nisanda en fazla reel getiri külçe altından
Nisanda en fazla reel getiri külçe altından
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim
"Yatırımcı Rekabet Kurumunu güvence görüyor"
"Yatırımcı Rekabet Kurumunu güvence görüyor"
'Türkiye 1-1,5 aylık dayaklarla yıkılacak bir ülke değil'
'Türkiye 1-1,5 aylık dayaklarla yıkılacak bir ülke değil'
Hekim Yapı ihracatını yüzde 80 artırdı
Hekim Yapı ihracatını yüzde 80 artırdı
Yerli otomobilin CEO'su cuma günü açıklanacak
Yerli otomobilin CEO'su cuma günü açıklanacak
'Ette fiyat istikrarının çaresi ithalat değil yerli üretim'
'Ette fiyat istikrarının çaresi ithalat değil yerli üretim'
'Emlakçılık her önüne gelenin yaptığı iş olmaktan çıkacak'
'Emlakçılık her önüne gelenin yaptığı iş olmaktan çıkacak'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ