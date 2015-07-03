İşsize ve üniversite öğrencisine aylık bin lira gelir

ANKARA - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Nusret Yazıcı, "işbaşı eğitim programı"nı önemsediklerini belirterek, "Bunun bir göstergesi olarak günlük ödenen miktarı Nisan ayında 25 liradan 36 lira 5 kuruşa ve Temmuz ayı itibarıyla da net asgari ücret seviyesine çıkararak 38 lira 48 kuruş yaptık" ifadesini kullandı.



Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite öğrencilerinin bulundukları illerde işbaşı eğitim programına katılarak iş deneyimi kazanabileceklerini ve bunun karşılığında da aylık bin lira gelir elde edebileceklerini bildirdi.



En az 2 sigortalı çalıştıran işyerlerinde uygulanan ve işverene hiçbir maliyeti olmayan programa 15 yaşını tamamlamış işsizler ve üniversite öğrencileri katılabiliyor. Yazıcı, bu kişilerin bir meslekle ilgili deneyim kazanırken günlük 38 lira 48 kuruş olmak üzere aylık net asgari ücret düzeyinde, yaklaşık bin lira gelir elde edebildiklerini belirtti.



Yazıcı, öğrencilerin Türkiye'nin her yerinde kendilerinin çalışacakları işyerini bulabileceklerini ya da kendilerine en yakın İŞKUR'a gelerek yardım alabileceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Gençlerimiz hem para kazanacak hem de bir meslekte deneyim kazanarak mezuniyet sonrasında daha kolay iş bulabileceklerdir. Programın süresini işveren ve katılımcı kendisi belirliyor. İster 3 ay ister 15 gün, yeter ki gencimiz o işin nasıl yapıldığını bu sürede öğrenebilsin. Program sonunda kendilerine işbaşı eğitim programına katılım sertifikası veriyoruz. Bu şekilde mezun olduklarında bu iş tecrübesini de kanıtlamış olacaklardır.



Bu programı özellikle genç işsizliğin azaltılması bakımından önemsiyoruz. Bu önemin bir göstergesi olarak günlük ödenen miktarı Nisan ayında 25 liradan 36 lira 5 kuruşa ve Temmuz ayı başı itibarıyla da net asgari ücret seviyesine çıkararak 38 lira 48 kuruş yaptık. Ayrıca işverenlerimiz bu programa katılan kişileri istihdam ederlerse de imalat sektöründe 42, diğer sektörlerde ise 30 ay boyunca işveren sigorta primlerini biz ödüyoruz."

