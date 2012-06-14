İspanyollar ortaklıktan çıkmaz

İSTANBUL -

Genel Müdürü

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ortaklarından İspanyol bankası BBVA'nın ortaklıktan çıkacağı iddialarına ilişkin, ''Böyle bir ihtimali görmüyorum'' dedi.



Özen, gazetecilerin bu konudaki sorularını şöyle yanıtladı:

''Böyle bir ihtimali görmüyorum. İspanyol bankacılık sistemini ikiye ayırmak gerekiyor. İspanyol bankacılık sisteminde halk bankaları dediğimiz sistem hakikaten çok zor durumda. BBVA'nın sermaye ihtiyacı olmadığını en yetkili ağızlardan birisi olan IMF açıkladı. Yapılan stres testlerinin sonucunda yeni yapılan stres testlerinin de sonucunda sermaye ihtiyaçları olmadığı şu an kesin. Ben bunu söylemiyorum, IMF söylüyor.

Eurobond çıkmadan bunların krizden çıkması zor. Hiçbir ülke, yüzde 6 faiz öde, büyüme yok, vergilerde artış yok, ama faiz giderlerinin birden iki katına çıkmasıyla bunun sürdürülmesi mümkün değil. Eurobond'u çıkarmak lazım ve faiz giderlerini düşürmek lazım. Almanya'nın da burada süngüsü düşecek, ayak diremeyecek artık.''