'İspanya'nın krizi Türkiye'ye ulaşabilir'

ATİNA - Kurtarma paketi yardımı almamak için direnen ancak pes eden İspanya, bBankacılık sistemindeki sıkıntıları gidermek mali destek talep etti.

Euro bölgesi de, yardım isteyen 4'üncü AB ülkesi olan İspanya'ya 100 milyar Euro kadar kredi verme kararı aldı.

Yunanistan Komünist Partisi lideri Aleka Papariga, bu gelişme hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı: Krizin Latin Amerika ve Türkiye'ye yansımaları olabilir...

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) lideri Papariga, iddiasıan dayanak olarak, Türk bankalarının 40 milyar Euro kadar İspanyol tahviline sahip olmasını gösterdi.

Partisinin seçim kampanyası çerçevesinde bir toplantıda konuşan Papariga, İspanya'nın destek mekanizmasına girmesi ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Yunan halkının, AB ve IMF ile imzalanan memorandumun yansımalarının mağduru olduğunu aktaran Papariga, ''Memorandum kriz getirmedi, kriz memorandumu getirdi. Memorandum iptal edilse bile sorunlar devam edecek, çünkü nedeni kapitalist kriz'' dedi.

Yunanistan'da memorandum politikalarının uygulanmasının KKE'nin çabaları ile ertelendiğini savunan Papariga, Maastrich anlaşmasıyla egemenlik haklarının tesliminin, özelleştirmelerin ve sermayenin yurtdışına çıkışının ülkede yaşanan krizin yasal nedenleri olduğunu öne sürdü.





Son Güncelleme: 11.06.2012 01:37