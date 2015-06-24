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İŞKUR'un işe yerleştirme oranı arttı

İŞKUR tarafından bu yılın mayıs ayında işe yerleştirilenlerin sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,69 artarak, 66 bin 883 oldu

İŞKUR'un işe yerleştirme oranı arttı

İŞKUR tarafından bu yılın mayıs ayında işe yerleştirilenlerin sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,69 artarak, 66 bin 883 oldu

24 Haziran 2015 Çarşamba 11:18
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İŞKUR'un işe yerleştirme oranı arttı

ANKARA - İŞKUR tarafından bu yılın mayıs ayında işe yerleştirilenlerin sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,69 artarak, 66 bin 883 oldu.

AA muhabirinin İŞKUR verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yıl mayısta 165 bin 263 kişi, kurumun faaliyetlerinden faydalanmak için İŞKUR'a başvurdu. Başvuranlardan 110 bin 36'sı işsiz, 55 bin 224'ü çalışan, ancak daha iyi şartlarda iş arayanlar, 3'ü de emeklilerden oluştu.

Bu yılın mayıs ayında İŞKUR'a kayıtlı açık iş oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,44 artarak, 174 bin 238 oldu. Açık işlerin yüzde 99,6'sı özel sektör, yüzde 0,4'ü ise kamudan geldi. Özel sektördeki açık işlerin yüzde 55,5'i hizmet, yüzde 43,9'u sanayi ve yüzde 0,6'sı da tarım sektöründe yer aldı.

İşe yerleştirilenlerin yüzde 28,6'sı kadın

Mayısta İŞKUR'un işe yerleştirdiği kişi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,69 artarak, 66 bin 883 oldu. Bu dönemde, işe yerleştirmeler özel sektörde yüzde 29,79 artarken, kamuda yüzde 29,83 oranında azaldı.

Söz konusu dönemde işe yerleştirilenlerin yüzde 28,6'sı kadınlardan oluştu. İşe yerleştirilenlerin yüzde 60,5'i lise altı, yüzde 26'sı lise ve dengi, yüzde 10,6'sı lise üstü eğitime sahip, yüzde 2,9'u ise okuryazar değil.

AA

Son Güncelleme: 24.06.2015 12:11
Anahtar Kelimeler:
İşkurönce Vatan
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