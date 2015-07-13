İŞKUR yarım milyon kişiye iş buldu

ANKARA

AA muhabirinin, İŞKUR'un 2015'in ocak-haziran dönemine ait verilerinden derlediği bilgilere göre, 786 bin 235'i işsizlerden, 502 bin 722'si ise daha iyi şartlarda iş arayanlar ile emeklilerden olmak üzere kuruma yapılan başvuru sayısı 1 milyon 288 bin 957'yi buldu.

Aynı dönemde işverenlerce 1 milyon 20 bin 923'ü özel sektör, 8 bin 884'ü de kamu olmak üzere 1 milyon 29 bin 807 açık iş ilanı verildi.

İşe yerleştirmeler yüzde 41 arttı

Kurum, bu yılın ilk yarısında 474 bin 168'i özel sektörde, 4 bin 602 ise kamuda olmak üzere 478 bin 770 kişiyi işe yerleştirdi. İş bulanların 341 bin 82'si erkek, 137 bin 688'i kadın çalışanlardan oluştu.

Bu dönemde işe yerleştirmeler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artış gösterirken, en fazla işe yerleştirmeler İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa, Antalya, Aydın, Adana, Mersin ve Muğla'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, işe yerleştirmeler yoğunluklu olarak hizmet, sanayi ve imalat sektörlerinde gerçekleşirken, en çok istihdim sağlayan meslekler, satış danışmanlığı, güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi, garson ve kasiyerlik oldu.

5 milyon 31 bin 789 kayıtlı iş gücü var

Bu yılın ocak-haziran döneminde İŞKUR'a kayıtlı 3 milyon 146 bin 322 erkek, 1 milyon 885 bin 467 kadın olmak üzere toplam 5 milyon 31 bin 789 iş gücü bulunurken, kayıtlı işsiz sayısı kurumun kayıtlarında kalma süresine göre değişiklik gösterdi.

Kurumun kayıtlarında 18 ay kalan işsiz sayısı 3 milyon 53 bin 833, 12 ay kalan işsiz sayısı 2 milyon 225 bin 915, 6 ay kalan işsiz sayısı ise 1 milyon 283 bin 524 oldu.

Vatandaşlara yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da istihdam sağlayan İŞKUR, bu yılın ilk yarısında 16 bin 841'i erkek, 86'sı kadın olmak üzere 16 bin 927 kişiyi yurt dışında işe yerleştirdi.