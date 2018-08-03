Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95167
ALTIN
196.825
DOLAR
5.0721
STERLİN
6.5933
EURO
5.8679
Çin’de tayfun alarmı
Çin’de tayfun alarmı
Cansu’nun Öyküsü Bu
Cansu’nun Öyküsü Bu
Bu hafta 8 film vizyonda
Bu hafta 8 film vizyonda
İhracatta yeni rekor
İhracatta yeni rekor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

İŞKUR'dan yarım milyon kişiye iş

Türkiye İş Kurumu, bu yılın ilk 6 ayında 181 bin 322'si kadın olmak üzere 537 bin 114 kişinin istihdamına aracılık etti.

İŞKUR'dan yarım milyon kişiye iş

Türkiye İş Kurumu, bu yılın ilk 6 ayında 181 bin 322'si kadın olmak üzere 537 bin 114 kişinin istihdamına aracılık etti.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:28
0 Okunma
İŞKUR'dan yarım milyon kişiye iş

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2018'in ilk 6 ayında 355 bin 792 erkek ve 181 bin 322 kadının istihdamına aracı oldu.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

Kurum, bu yılın ocak-haziran döneminde 355 bin 792'i erkek, 181 bin 322'si kadın olmak üzere 537 bin 114 kişiyi işe yerleştirdi. Bunlar arasında 6 bin 726 engelli, 82 de eski hükümlü yer aldı.

Hedef, 1 milyon 250 bin kişinin istihdamı

Son 10 yılda 7,5 milyon kişinin istihdamını sağlayıp işsizlikle mücadelede etkin bir görev üstlenen İŞKUR, bu yıl 1 milyon 250 bin kişinin istihdamına aracılık etmeyi hedefliyor.

Ülke genelinde yaptırdığı işgücü piyasası ihtiyaç analizleri ile illerde ihtiyaç duyulan meslekleri tespit eden İŞKUR, bunlarla ilgili kurs ve program düzenledi. Kurum, geçen yıl 116 bin 624 işbaşı ile girişimcilik eğitim programı ve mesleki eğitim kursu düzenledi.

Söz konusu dönemde eğitimlerden 508 bin 851 kişi faydalandı. Programlardan faydalananların sayısı geçen yıl 2016'ya göre yüzde 21 artış gösterdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İş Kurumuİşkur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Muharip Uçak Projesi'ne 'süper teşvik'
Milli Muharip Uçak Projesi'ne 'süper teşvik'
İmar Barışı için 3 kamu bankası düşük faizli kredi verecek
İmar Barışı için 3 kamu bankası düşük faizli kredi verecek
Bakan Pekcan, YASED ve UND heyetlerini kabul etti
Bakan Pekcan, YASED ve UND heyetlerini kabul etti
Doğu Karadeniz'den 117 ülkeye ihracat
Doğu Karadeniz'den 117 ülkeye ihracat
Kuru meyvede ihracatı artıracak proje
Kuru meyvede ihracatı artıracak proje
GittiGidiyor 6 ayda yüzde 42 büyüdü
GittiGidiyor 6 ayda yüzde 42 büyüdü
TESK'ten 'bedelli askerlik için faizler düşürülsün' talebi
TESK'ten 'bedelli askerlik için faizler düşürülsün' talebi
Savunma sanayisi ihracatında atak
Savunma sanayisi ihracatında atak
İstanbul'da perakende fiyatlar yükseldi
İstanbul'da perakende fiyatlar yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ