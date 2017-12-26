Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
112096
ALTIN
156.416
DOLAR
3.8053
STERLİN
5.0894
EURO
4.5182
En çok bunlar izlendi
En çok bunlar izlendi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Tuğçe Tayfur, kendi şarkılarına geçti
Tuğçe Tayfur, kendi şarkılarına geçti
'Kesme kirala süsle getir'
'Kesme kirala süsle getir'
Diriliş'in yapımcısından müjde
Diriliş'in yapımcısından müjde

İşçi ile işveren 'asgari ücret desteği'nde mutabık

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri temsil eden Türk-İş ile işverenleri temsil eden TİSK, 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam etmesini istiyor.

İşçi ile işveren 'asgari ücret desteği'nde mutabık

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri temsil eden Türk-İş ile işverenleri temsil eden TİSK, 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam etmesini istiyor.

26 Aralık 2017 Salı 11:40
0 Okunma
İşçi ile işveren 'asgari ücret desteği'nde mutabık
banner84

Asgari Ücret Tespit Komisyonundaişçileri temsil eden Türk-İş ile işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam etmesini istiyor.

Doğrudan 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son haftaya girilirken, çalışanlar ücretlerine yapılacak zammın miktarını merakla beklemeye başladı.

Türk-İş'in net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifini "çok yüksek" bulan TİSK, gerekçe olarak hükümetin 100 liralık asgari ücret desteğini yeni yılda kendilerine vermemesini gösterdi.

İşverenlerin, söz konusu desteğin kesilmesinin ücret maliyetlerini yüzde 6 arttıracağı yönündeki iddiaları, 100 liralık bu desteği ücret pazarlığının odak noktasına oturttu.

Gelinen noktada, hem Türk-İş hem de TİSK asgari ücrete yapılacak zam miktarını etkileme niteliğine sahip desteğin yeni yılda da devam etmesini istiyor.

"Asgari ücret desteği kazanılmış bir hak olarak görülüyor"

Çalışma Hayatı Uzmanı Namık Tan, yaptığı açıklamada, asgari ücret desteğinin ilk 2016 yılında uygulanmaya başladığını belirterek, bu desteğin verilmesinin temel nedeninin 2015 yılında bin lira olan asgari ücretin 2016 yılında bin 300 liraya yükseltilmesi olduğunu söyledi.

Söz konusu desteğin işverenlerin ücret maliyetini önemli ölçüde düşürdüğüne dikkati çeken Tan, şöyle konuştu.

"Bugün işverene maliyeti 2 bin 88 lira olan asgari ücrette 100 liralık destek önemli bir rakam. Bu desteğin varlığı, son iki yılda asgari ücret pazarlıklarını da etkiliyor. Gerek işçi gerek işveren kesimi asgari ücret desteğinin, yeni asgari ücret rakamını belirleme özelliğinin farkında olduğu için bu desteğin devamını istiyor. Dolayısıyla asgari ücret desteğinin devam etmesi demek, asgari ücrete yeni yılda daha fazla zam yapılması demek. Bugün asgari ücret desteği kazanılmış bir hak olarak görülüyor. Bu desteğin verilmemesi demek asgari ücrete şimdiden düşük zam yapılacağı anlamına gelir."

İki yıldır uygulanan asgari ücret desteğiyle ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal, 24 Kasım'da "2018 yılı bütçemizde 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörümüz yok." açıklamasında bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücret Tespit KomisyonuAsgari ücretTisk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi Bakanı Zeybekci Sudan'da
Ekonomi Bakanı Zeybekci Sudan'da
VakıfBank'tan hisse devri açıklaması
VakıfBank'tan hisse devri açıklaması
"Ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek için çalışmalıyız"
"Ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek için çalışmalıyız"
'Türkiye'ye Sudan'dan 4 dolara et ithal edebilir'
'Türkiye'ye Sudan'dan 4 dolara et ithal edebilir'
Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron açıklaması
Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron açıklaması
Yemek kartı komisyonlarına düzenleme geliyor
Yemek kartı komisyonlarına düzenleme geliyor
Aylık iş gücü maliyeti ortalama 3 bin 991 lira
Aylık iş gücü maliyeti ortalama 3 bin 991 lira
Dolar/TL 7 haftanın en düşüğünde
Dolar/TL 7 haftanın en düşüğünde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ