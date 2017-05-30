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'İş sağlığı ve güvenliği maliyet değildir'

TESK Başkanı Palandöken, "İş sağlığı ve güvenliği için alınacak tedbirler bir maliyet olarak görülmemeli. Çünkü maddi kayıplar telafi edilse de kaybedilen yaşamların telafisi mümkün olmamaktadır." dedi.

'İş sağlığı ve güvenliği maliyet değildir'

TESK Başkanı Palandöken, "İş sağlığı ve güvenliği için alınacak tedbirler bir maliyet olarak görülmemeli. Çünkü maddi kayıplar telafi edilse de kaybedilen yaşamların telafisi mümkün olmamaktadır." dedi.

30 Mayıs 2017 Salı 12:02
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'İş sağlığı ve güvenliği maliyet değildir'

ANKARA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Temmuz’dan itibaren iş güvenliği uzmanı denetimlerinin başlayacağını hatırlatarak, "İş sağlığı ve güvenliği için alınacak tedbirler bir maliyet olarak görülmemeli. Çünkü maddi kayıplar telafi edilse de kaybedilen yaşamların telafisi mümkün olmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarlarla yanlarında çalışanların iş kazaları, meslek hastalıkları ve idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için iş sağlığı ve güvenliği konusunda önlem almaları gerektiğini kaydetti.

Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri sahiplerine 1 Temmuz’dan itibaren iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu getirildiğini anımsatan Palandöken, "Bu tarihten itibaren denetimler de başlayacak. Bununla birlikte 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri gerekli sertifikaya sahip olmaları halinde (işe giriş ve periyodik muayeneler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Iş SağlığıGüvenlikMaliyetTESK
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