İş gücüne katılım oranı arttı

Türkiye'de 2007-2016 dönemini kapsayan son 10 yılda iş gücüne katılım oranı 5,8 puanlık artışla, yüzde 52'ye çıktı. Söz konusu dönemde istihdam edilenlere 6 milyon 467 bin kişi eklenirken, istihdam oranı 4,8 puan artarak yüzde 46,3'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de iş gücüne katılım oranında son 10 yılda artış görüldü.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 2007 yılında yaklaşık 50 milyonken, iş gücü 23,1 milyon, istihdam edilenlerin sayısı ise 20,7 milyon seviyesindeydi. Söz konusu yılda istihdam oranı yüzde 41,5, iş gücüne katılım oranı da yüzde 46,2 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 58,7 milyon, iş gücü 30,5 milyon olarak hesaplandı. İstihdama son 10 yılda 6 milyon 467 bin kişi eklenirken, istihdam edilenlerin sayısı 2016 sonu itibarıyla 27,2 milyonu geçti. 2007-2016 döneminde istihdam oranı 4,8 puanlık artışla yüzde 46,3'e, iş gücüne katılım oranı ise 5,8 puanlık artışla yüzde 52'ye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 10,9 oldu.

"Piyasaların en önemli parametresi iş gücüne katılım oranıdır"

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Çağlar Özdemir, yaptığı açıklamada, "İş gücüne katılım oranının artması, iş gücü piyasasının parlak olduğunu gösterir. Bu piyasaların en önemli parametresi iş gücüne katılım oranıdır. İşsizlikle mücadele politikaları yerine, iş gücüne katılma oranının artırılmasına yönelik politikalar geliştirilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, "Bu oran, gelişmiş ülkelerde yüzde 70 seviyesindedir. Özellikle kadınların katılımı arttığı zaman iş gücüne katılım oranı da artar." şeklinde konuştu.