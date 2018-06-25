İş dünyasından seçim değerlendirmesi

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin başarıyla ve güvenle tamamlandığını belirterek, milletin 24 Haziran'da sandığa yansıyan teveccühünün, milletçe birlik ve beraberliğin timsali olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hem 2023 vizyonunun daha çabuk gerçekleştirileceğine, hem de ilk 10 ekonomi hedefinin daha hızlı yakalanacağına inandığını aktaran Avdagiç, zihniyet değişikliği ile yerli ve milli üretim projelerinin, kalkınmanın lokomotifi olacağını kaydetti.

Avdagiç, İTO olarak Türkiye'nin küresel ekonomide güçlü bir şekilde yer almasının dijital kalkınma ve bilgi ekonomisiyle mümkün olacağını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"24 Haziran seçimleriyle geleneksel dönem sona erdi. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle daha hızlı ve güçlü bir yönetim dönemine girdik. Seçim sonrası planlarımızda ileri teknolojiye dayalı bir ufuk planlıyoruz. Dijital kalkınma ile Türkiye'yi çok daha ileri taşıyacak bir yol haritasının oluşturulmasından yanayız. Seçimler artık geride kaldı. Seçim sonuçları bize Türkiye'nin ilk gündem maddesinin üretim, yatırım, büyüme olduğunu söylüyor.

İş dünyamızı yeni atılım döneminde yeni atılımlara, yeni yatırımlara çağırıyorum. Elimizde elbette bir yapılacaklar listemiz var. Piyasa tarafında da reel sektörde de oyun değiştirici politikalar ve aksiyon gerekiyor. Elbette temel öncelik yapısal reformların hızlandırılmasıdır. Hükümet seçim öncesinde bunun sinyalini verdi. Seçim sonrasında da harekete geçilmesini bekliyoruz."

24 Haziran'dan itibaren ekonomide en önemli çıpalardan birinin devlet refleksini hızlandıracak Cumhurbaşkanlığı sistemi olacağını belirten Avdagiç, "Yeni sistemle birlikte güçlü liderlikle beslenen yönetim biçiminin ekonomideki pozitif yansımalarını hep birlikte yaşayacağız. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle ekonomide devletimizin atacağı hızlı adımlara bizler de ilave yatırımlarla eşlik edeceğiz. Türkiye nasıl siyasette eski kapasiteyi zorlayıp kendine yeni alan açtıysa, ekonomide de devletimizin alacağı hızlı kararlara yetişebilmek için iş dünyası olarak ilave yatırımlara gideceğiz." değerlendirmelerini yaptı.

"Tüm ekonomik ve yapısal reformlara destek vermek üzere hazırız"

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem de 16 Nisan 2017'de yapılan referandumla kabul edilen anayasa değişikliğinin, artık uygulanmaya başlayacağını ve yeni sisteme geçileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 27 Dönem Milletvekili olarak seçilen tüm adayları kutluyor, yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarihi bir katılım oranıyla cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekillerinin seçildiğine işaret eden Erdem, Türkiye'nin refah içinde yarınlara ulaşması temennisinde bulundu.

Erdem, Türkiye'nin global ekonomiye entegrasyonunu artırarak kalkınma sürecini devam ettirmesi ve yatırım ortamını iyileştirecek ekonomik ve yasal makro reformları hızla hayata geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugünden itibaren, uzun ve meşakkatli çabalarla oluşturulan sürdürülebilir yatırım akışının ve her alanda küresel rekabet gücümüzün artırılması için, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmemiz gerekmektedir. Bu nedenle ülkemizin ihracat hacminin arttırılmasında, bölgesel bir yatırım merkezi olarak konumlandırılmasında ve sürdürülebilir ekonomik büyümesinde çok önemli bir katkıya sahip olan uluslararası doğrudan yatırımları artıracak politikaların en önemli öncelik olması, ülkemiz için bugün her zamankinden çok daha önemlidir. YASED olarak, ülkemizi bu hedeflere taşıyacak tüm ekonomik ve yapısal reformlara destek vermek üzere hazır olduğumuzu ve uluslararası yatırımcılar olarak, ülkemizin potansiyeline olan inanç ve desteğimizin tam olduğunu iletirim."

"İstikrarın devam ediyor olması, yeni projeleri beraberinde getirecek"

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan ise seçim gündeminde oyların yönünü değiştirmek isteyen dış güçlerin birtakım algı operasyonları yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"3. Dünya Savaşı olarak nitelendirebileceğimiz ekonomik sıkıntılar tüm dünyada yaşanıyor. Türkiye'de seçim ile aynı zamana denk gelmesi yaşanan stresi daha da artırdı. Savaşlar artık top ve tüfekle yapılmıyor. Geldiğimiz noktada ülke olarak bugüne kadar elde ettiğimiz tüm kazanımlarımızın, sahip olduğumuz ekonomik istikrar ve büyümenin bundan sonra da aynı şekilde devamı yönünde iktidara sahip çıkan halk, oyunlara aldırmadı. Edirne'den Ardahan'a Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu ülke için en uygun sistem olarak benimsendiğini gösterdi. Artık milletimiz kilitlenen sistemlerle, geciken çözümlerle zaman kaybetmek istemiyor."

Özellikle iş adamlarına yönelik çalışmaların artmasını ivedilikle beklediklerini aktaran Doğan, bu sonuçla üretmekle ilgili engellerin çoğunun kalkacağını bildirdi.

Doğan, "İstikrarın devam ediyor olması, projelerin tamamlanmasıyla yeni projeleri de beraberinde getirecek. TÜMSİAD olarak iktidarın sürüyor olmasını, isabetli bir karar olarak değerlendiriyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan sonra adımlarımızı daha rahat atacağımıza inanıyor ve bir an önce ekonomik düzenlemelerin hayata geçirilmesini temenni ediyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

"Kaos planları yapanlara en güzel cevabı millet verdi"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kutladı.

TBMM'de görev yapacak tüm siyasi partilere ve milletvekillerine başarılar dileyen Baran, "Milletimiz, özgür iradesiyle kendini yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı, her türlü küresel ekonomik oyuna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduğunu gösterdi. Kaos planları yapanlara en güzel cevabı millet verdi ve sandıktan demokrasi zaferi çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye için yeni bir dönemin başladığına işaret eden Baran, milletin, güçlü bir yönetim için iradesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden yana koyduğunu vurguladı.

Baran, şunları kaydetti:

"Bu seçimde yeni Türkiye onaylandı. Seçim bitti, şimdi yerli ve milli ekonomi zamanı başladı. Önümüzde 5 yıllık bir dönem var. Hızlı karar alınmasını ve uygulamasını sağlayacak yeni sistemin ihtiyaç duyduğu uyum yasalarının bir an önce çıkarılması ve Türkiye'nin hızını kesmeden 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerlemesi gerekiyor. Artık seçim geride kaldı. Şimdi siyasi görüşümüz ne olursa olsun, milletimizin kararını başımızın üstüne alıp hep beraber ülkemizin, çocuklarımızın geleceği için durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız. Gün artık 81 milyon için el ele, gönül gönüle verip aydınlık geleceğimize birlik ve beraberlik içinde yürüme günüdür. Ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmesi için ATO da üzerine düşen her türlü görevi yerine getirecektir."