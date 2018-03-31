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'İş dünyamıza sağlayacağımız kredi Türkiye’ye yatırımlık nefes olacak'

İTO Başkanı Oran, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı Nefes Kredisi'nin hacminin büyütülmesine ilişkin, "İş dünyamıza sağlayacağımız kredi, büyüme şampiyonu Türkiye’ye yatırımlık nefes olacak." ifadelerini kullandı.

'İş dünyamıza sağlayacağımız kredi Türkiye’ye yatırımlık nefes olacak'

İTO Başkanı Oran, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı Nefes Kredisi'nin hacminin büyütülmesine ilişkin, "İş dünyamıza sağlayacağımız kredi, büyüme şampiyonu Türkiye’ye yatırımlık nefes olacak." ifadelerini kullandı.

31 Mart 2018 Cumartesi 14:04
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'İş dünyamıza sağlayacağımız kredi Türkiye’ye yatırımlık nefes olacak'

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün açıkladığı Nefes Kredisi'nin hacminin büyütülmesine ilişkin yapılan açıklamaya göre, İTO, ​KOBİ'lere 6 ay ana para ödemesiz, 18 ay vadeli​ ve aylık yüzde 0,99 faizle kredi kullandıracak Nefes Kredisi'nin ikinci etabına 100 milyon TL kaynak aktaracak. Bunun karşılığında oluşacak 1 milyar TL tutarındaki kredi hacminden İTO üyesi KOBİ’ler yararlanabilecek.

İkinci etapta krediye aracılık edecek banka sayısı Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank ve ilk defa dahil olacak kamu katılım bankaları Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım ile birlikte 6’ya çıkarken, faiz ve kar oranları da piyasa koşullarının çok daha altında belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Öztürk Oran, “İş dünyamıza sağlayacağımız kredi, büyüme şampiyonu Türkiye’ye yatırımlık nefes olacak.” ifadelerini kullandı.

Oran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öncülük ettiği Nefes Kredisi’nin Türkiye ekonomisinin ortalama yüzde 7’lik büyümesini sürdürmek için yapılacak yatırımlara ivme katacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Türkiye güçlü ekonomisi ve dünya siyasetine yön veren duruşuyla yepyeni bir büyüme hikayesinin başında. Bu noktada Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın başlattığı Nefes Kredisi’nin 2018 yılında da devam etmesi şüphesiz iş dünyası için çok önemli.”

İstanbul Ticaret Odası’nın ilk etapta aktardığı tutarla oluşan 200 milyon liralık kaynaktan binlerce firmanın yararlandığını bildiren Oran, “Şimdi bu tutarı daha da artırıyoruz. Nefes Kredisi kampanyasına bu defa 1 milyar liralık bir kaynak sağladık. Reel sektör ikinci nefesle yatırım fırsatlarına daha çok yoğunlaşacak.” değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ticaret OdasıİTONefes KredisiKOBİ
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