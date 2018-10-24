Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93574
ALTIN
227.131
DOLAR
5.7306
STERLİN
7.4222
EURO
6.5475
İş ararken 'işveren' oldu
İş ararken 'işveren' oldu
Avrupa'da Türk derbisi
Avrupa'da Türk derbisi
Griffin'den kariyer rekoru
Griffin'den kariyer rekoru
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kolombiya’ya siber saldırılara karşı NATO desteği
Kolombiya’ya siber saldırılara karşı NATO...

İş ararken 'işveren' oldu

Amasya'da yaşayan Medine Kürkçü, garson olarak iş ararken KOSGEB desteklerinden haberdar olunca, katıldığı girişimcilik kursunun ardından hibe almaya hak kazandı.

İş ararken 'işveren' oldu

Amasya'da yaşayan Medine Kürkçü, garson olarak iş ararken KOSGEB desteklerinden haberdar olunca, katıldığı girişimcilik kursunun ardından hibe almaya hak kazandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:50
0 Okunma
İş ararken 'işveren' oldu

Amasya'da yaşayan Medine Kürkçü, iş ararken haberdar olduğu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleri sayesinde iş yeri açarak 10 kişiye de iş imkanı sağladı.

Anadolu Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü mezunu 45 yaşındaki Medine Kürkçü, 3 yıl önce garsonluk yapmak için iş ararken KOSGEB tarafından kadınlara yönelik girişimcilik kursundan haberdar oldu.

Yıllardır iş kurma hayali bulunan 2 çocuk annesi Kürkçü, KOSGEB'in girişimcilik kursuna katılarak sertifikasını aldı.

Kürkçü, başvurduğu KOSGEB'den aldığı 30 bin lira hibe desteği ile açtığı mantı evinde hem kendi işinin patronu oldu hem de 10 kadına istihdam sağladı.

Medine Kürkçü, yaptığı açıklamada, iş ararken işveren durumuna gelmenin mutluluk verici olduğunu, daha çok büyüyüp daha fazla kişiye iş vermeyi amaçladığını söyledi.

Girişimci olmak istedikten sonra devletin verdiği desteği herkesin hissedeceğine işaret eden Kürkçü, "Girişimcilik kursu sırasında gerçekten kendi işletmemi kurabileceğime inandım. Amasya'da mantıcı yoktu. Ben de mantıcı açmaya karar verdim. Burada yöresel mantılar yaptık." dedi.

İş yerinin isim hakkı için TÜRKPATENT'e başvurdu

Başlarda kadın olduğu için çevresinden işi yürütemeyeceğine yönelik olumsuz tepkiler geldiğini anlatan Kürkçü, şöyle devam etti:

"İş yerimi açalı 3 yıl oldu. Buraya yerli ve yabancı çok turist geliyor. Sağ olsunlar, bizi çok sevdiler. 'Anadolu Mantı Evi' isimli iş yerimin isim hakkımı almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvurdum. Başvurum onaylandı. Şimdi 2 aylık bekleme sürecindeyiz. Hedefim daha çok büyüyüp isim hakkımı aldıktan sonra Türkiye genelinde, hatta Avrupa'da mantı evi zinciri kurmak. Bu büyük bir hayal gibi duruyor ama gerçekten hayalimdeki bu."

Başarının çok çalışmakla geldiğinin altını çizen Kürkçü, "Evde oturup, 'iş yapacağım' demekle olmuyor. İşe başladığımda bir aşçı, bir mantıcı, bir de ben vardım. Şimdi 6 mantıcı, 2 aşçı, 2 de garson olmak üzere 10 çalışan var. KOSGEB talep etmem halinde 50 bin lira daha kredi verecekti ama işlerim çok iyi gittiği için buna ihtiyaç duymadım." diye konuştu.

İş yerinde yedi farklı mantı türü yaptığına dikkati çeken Kürkçü, her yörenin mantısını öğrenmek için o şehre gidip eğitim aldığını vurguladı.

Yabancı turistlerle daha iyi iletişim kurabilmek için İngilizce kursuna da başladığını dile getiren Kürkçü, "Kadınlarımıza naçizane tavsiyem şu; mücadele edin, çalışın, çabalayın. Devletimizin çalışan için çok desteği var. Yeter ki siz çalışmak isteyin, önünüzde hiçbir engel yok." dedi.

KOSGEB İl Müdürü Bayram Ali Kukuş da Medine Kürkçü'nün diğer kadınlara örnek olduğunu belirterek, "Biz kadınlarımızın kendilerine güvenmelerini istiyoruz. Devletimiz kadınlara sadece KOSGEB ile değil, İŞKUR ve diğer kurumlar aracılığıyla da destek veriyor. Kadınlarımıza sadece evde değil iş hayatında ve sosyal hayatta daha etkin olmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KosgebMedine Kürkçü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhracatçıya yeşil pasaporta düzenleme
İhracatçıya yeşil pasaporta düzenleme
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Altının gramı 228 lira seviyelerinde 
Altının gramı 228 lira seviyelerinde 
Dolar güne 5,7520 liradan başladı
Dolar güne 5,7520 liradan başladı
Bakan Albayrak'tan 'bütçe' açıklaması
Bakan Albayrak'tan 'bütçe' açıklaması
PTT'den tasarruf ettirecek proje
PTT'den tasarruf ettirecek proje
TCMB dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen faizi yükseltti
TCMB dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen faizi yükseltti
İzinsiz reklam mesajlarına milyonluk ceza geliyor
İzinsiz reklam mesajlarına milyonluk ceza geliyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ