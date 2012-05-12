Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İrlanda'da ekonomik toparlanma süreci

Maliye Bakanlığı yeniden yapılandırılıyor

İrlanda'da ekonomik toparlanma süreci

Maliye Bakanlığı yeniden yapılandırılıyor

12 Mayıs 2012 Cumartesi 09:46
497 Okunma
İrlanda'da ekonomik toparlanma süreci

Ekonomik krizin üstesinden dış yardım ve katı mali tedbirlerle gelmeye çalışan İrlanda hükümeti, sürecin daha iyi yönetilebilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı'nı yeniden yapılandırıyor.
Bir süredir AB ve IMF'ye verilen sözlerin yerine getirilmesine yoğunlaşan bakanlık, sürdürülebilir büyüme hedeflerine, krizin halka ve ekonomiye verdiği zararların giderilmesine ve İrlanda'nın uluslararası alanda yeniden güvenilirlik kazanmasına daha fazla ağırlık vermeyi amaçlıyor.
Bakanlık, kriz yönetiminden stratejik planlamaya geçilecek yeni dönemde ''uluslararası'', ''finansal hizmetler'', ''maliye'' ve ''ekonomi'' olmak üzere 4 departmana ayrılacak ve 40 kadar yeni uzman, mevcut personele destek verecek.
Yeni düzenlemeler çerçevesinde internetin ve sosyal medyanın kullanımına da ağırlık verilecek.
İrlanda'yı 2008'de vuran ekonomik kriz tüm kurumlarla birlikte Maliye Bakanlığı'nın bütçesini de olumsuz etkilemiş, personel sayısı azaltılmıştı.
Krizle birlikte büyük bir yükün altına giren Maliye Bakanlığı, sorumluluklarının bir kısmını yeni kurulan Kamu Harcamaları ve Reformu Bakanlığı'na devretmişti.
Borç krizinin altından tek başına kalkamayan İrlanda, 2010 sonunda AB ve IMF ile 85 milyar Avroluk yardım anlaşması imzalamak durumunda kalmıştı.

AA

Son Güncelleme: 12.05.2012 01:47
Anahtar Kelimeler:
ABIMFEkonomiIrlandaMaliye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ