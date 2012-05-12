İrlanda'da ekonomik toparlanma süreci

Ekonomik krizin üstesinden dış yardım ve katı mali tedbirlerle gelmeye çalışan İrlanda hükümeti, sürecin daha iyi yönetilebilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı'nı yeniden yapılandırıyor.

Bir süredir AB ve IMF'ye verilen sözlerin yerine getirilmesine yoğunlaşan bakanlık, sürdürülebilir büyüme hedeflerine, krizin halka ve ekonomiye verdiği zararların giderilmesine ve İrlanda'nın uluslararası alanda yeniden güvenilirlik kazanmasına daha fazla ağırlık vermeyi amaçlıyor.

Bakanlık, kriz yönetiminden stratejik planlamaya geçilecek yeni dönemde ''uluslararası'', ''finansal hizmetler'', ''maliye'' ve ''ekonomi'' olmak üzere 4 departmana ayrılacak ve 40 kadar yeni uzman, mevcut personele destek verecek.

Yeni düzenlemeler çerçevesinde internetin ve sosyal medyanın kullanımına da ağırlık verilecek.

İrlanda'yı 2008'de vuran ekonomik kriz tüm kurumlarla birlikte Maliye Bakanlığı'nın bütçesini de olumsuz etkilemiş, personel sayısı azaltılmıştı.

Krizle birlikte büyük bir yükün altına giren Maliye Bakanlığı, sorumluluklarının bir kısmını yeni kurulan Kamu Harcamaları ve Reformu Bakanlığı'na devretmişti.

Borç krizinin altından tek başına kalkamayan İrlanda, 2010 sonunda AB ve IMF ile 85 milyar Avroluk yardım anlaşması imzalamak durumunda kalmıştı.

