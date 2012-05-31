İrlanda'da bütçe referandumu

AB'nin bütçe disiplinini güçlendirmeyi hedefleyen hükümetlerarası anlaşma İrlanda'da bugün referanduma sunuluyor.

İrlandalılar, hükümetin ekonominin toparlanması için büyük önem atfettiği anlaşmanın onaylanıp onaylanmamasına dair son sözünü söylemek üzere bugün sandık başına gidiyor.

Oylar, ülke genelinde yerel saatle 07.00 (TSİ 09.00) - 22.00 (TSİ 24.00) arasında kullanılacak.

Sandıkların sayım merkezlerine zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla bazı adalarda yaşayan vatandaşlar oylarını önceden kullanmıştı.

Anlaşma AB ülkeleri arasında yalnızca İrlanda'da referanduma sunuluyor. Referandum öncesinde yapılan son kamuoyu yoklamaları, İrlanda'da anlaşmayı destekleyenlerin çoğunlukta olduğunu gösteriyor.

İngiltere ve Çek Cumhuriyeti dışında 25 AB üyesinin taraf olduğu anlaşma, en az 12 üye ülke tarafından onaylandığı takdirde gelecek yıl yürürlüğe girecek ve bütçe disiplininden taviz veren ülkeler yarı otomatik yaptırımlara hedef olacak.

