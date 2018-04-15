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İran’da döviz transferine kontrol

İran'da bankacılık sistemi dışında döviz transferinin yasaklandığı bildirildi.

İran’da döviz transferine kontrol

İran'da bankacılık sistemi dışında döviz transferinin yasaklandığı bildirildi.

15 Nisan 2018 Pazar 18:54
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İran’da döviz transferine kontrol

İran'dan yayın yapan haber sitesi "eghtesadonline" göre, İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Seyyid Ahmed Arakçi, ülkesinde bankacılık sistemi dışında döviz transferinin yasaklandığını duyurdu.

Alınan kararın piyasaya istikrar getireceğini savunan Arakçi, uygulamanın ülke ekonomisinin şeffaflaşmasına, sermaye çıkışı ve kaçakçılıkla mücadeleye katkı sağlayacağını belirtti.

Arakçi, 10 bin avro ve değerindeki döviz sahiplerinin paralarını bankaya yatırma zorunluluğunun olduğunu kaydetti.

İran'da birçok tüccar ithal ettiği ürünün ödemesini ekonomik ambargo, bürokrasideki aksaklık ve işlemlerin yavaş işleyişi nedeniyle sarraflar aracılığıyla denetim dışı yollarla gerçekleştiriyordu. Ülkede son günlerde beklenmedik bir şekilde yükselen döviz kurunun önüne geçmek için hükümet serbest piyasada 6 bin tümen seviyesini aşan dolar kurunun 4 bin 200 tümen olarak sabitlendiğini duyurmuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İranDövizDöviz TransferiDöviz Kontrol
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