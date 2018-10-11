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İran yurt dışındaki vatandaşlarının varlıklarını çekmeye çalışıyor

İran Medeni Kanunu'nda düzenlemeye gidilmesiyle yurt dışındaki 8 milyon İranlıdan 4 milyonunun varlıklarının ülkeye getirilmesi hedefleniyor.

İran yurt dışındaki vatandaşlarının varlıklarını çekmeye çalışıyor

İran Medeni Kanunu'nda düzenlemeye gidilmesiyle yurt dışındaki 8 milyon İranlıdan 4 milyonunun varlıklarının ülkeye getirilmesi hedefleniyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:02
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İran yurt dışındaki vatandaşlarının varlıklarını çekmeye çalışıyor

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, çifte vatandaşlık sisteminde yapılacak düzenlemeyle yurt dışındaki 8 milyon İranlının yarısının maddi varlıklarının ülkeye getirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Arman Gazetesi'ndeki makalesinde Felahetpişe, yurt dışındaki çifte vatandaşlığa sahip İranlıların ülkelerine dönmelerinin önünün açılması durumunda 2 milyar dolar girdi sağlanabileceği ifadelerini kullandı.

Felahetpişe, İran Medeni Kanunu'nun 989'uncu maddesinde yer alan "Yurt dışında çifte vatandaşlık alan İranlıların ülkedeki malları müsadere edilir." yasasında düzenlemeye gidilmesiyle yurt dışındaki 8 milyon İranlıdan 4 milyonunun ülkelerinde yatırım yapabileceklerini kaydetti.

Reformist siyasetçi Felahetpişe, söz konusu yasa değişikliği tasarısı için şu ana kadar 60 milletvekilinin imza attığını belirtti.

İran Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Poribrahimi, şubat ayında İran'dan 30 milyar doların yurt dışına çıktığını duyurmuştu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekileceği söylentileri sonrasında başlayan İran piyasalarındaki ekonomik tedirginlik, Başkan Donald Trump'ın söz konusu anlaşmadan çekildiklerini duyurduğu mayıs ayından sonra zirveye ulaşmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Ve Dış Politika KomisyonuHaşmetullah FelahetpişeFelahetpişeArman Gazetesi
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