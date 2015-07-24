İran 100 milyar dolarına 'kavuşacak'

ANKARA - Nükleer anlaşmanın ardından, İran'ın uluslararası bankalarda el konulan yaklaşık 100 milyar dolarının yaptırımların kaldırılmasıyla kademeli şekilde serbest bırakılması bekleniyor.



ABD ve Batı ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımlarla ekonomisi uluslararası finans sisteminden dışlanan İran'ın, anlaşma sonrası bankalarda el konulan yaklaşık 100 milyar dolarının da serbest bırakılması gündeme gelecek. Konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, söz konusu yaptırımlardan kritik önemdekinin, İran’ın yurtdışında dondurulan hesaplarının tekrar aktif hale getirilmesi olduğunu söyledi.



Karagöl, "Toplamda 100 milyar dolar civarında olarak bilinen dondurulan hesaplarının aktifleştirilmesiyle İran’ın küresel piyasalara entegre olmasının da önü açılacaktır. Kesin olarak bilinmemekle birlikte dondurulan bu paraların İran’a yaptırım uygulayan ABD ve AB ülkelerinde tutulduğu söylenmektedir" ifadelerini kullandı.



Yaptırımların kaldırılmasından sonra İran'ın, söz konusu parayı öncelikle ülke ekonomisinin gelişimi ve halkın refahını artırmak için yatırımlara ayırmasının beklendiğini ifade eden Karagöl, şunları kaydetti:



"Yeniden yapılanma, sağlık ve özellikle enerji kaynaklarının transferinde kullanmak üzere altyapı çalışmalarına harcamak istemektedir. Varılan anlaşmayla ülke refahının öncelikli tutulduğu bilinmekle birlikte İran’ın bu dondurulan hesaplarına kademeli bir şekilde ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ortalama 5-10 yılı bulabilecek bu süreçte Batı, İran’a olan güveninin sağlanmasını bekleyecektir."



