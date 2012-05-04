Irak'ın enerji stratejisi İstanbul'da masaya yatırıldı

İSTANBUL - Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Fatih Birol, Irak'ın hem enerji üretimi hem de zenginlik açısından, 4-5 yıl içinde bir Katar haline geleceğini belirterek, ''Mahallemize çok zengin bir komşu geliyor. Biz de akıllı bir esnafsak, bundan faydalanmamız gerekir'' dedi.



Irak'ın enerji stratejisi, Uluslararası Enerji Ajansı'nın Türkiye'nin evsahipliğinde düzenlenen ''Irak Enerji Görünümü Çalıştayı''nda, İstanbul'da masaya yatırıldı.



BM, AB, Irak, ABD ve çok sayıda ülkenin diplomatları ile çok sayıda Türk ve uluslararası enerji şirketinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıda, Irak'ın elektrik, petrol, doğalgaz stratejisi ile mevcut ve planlanan petrol-gaz boru hatları ele alındı.



Toplantı sırasında basın mensuplarına bilgi veren Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Fatih Birol, kendisinin de içinde olduğu bir çalışma ile ilk defa olarak Irak'ın enerji stratejisinin belirleneceğini dile getirdi.



Birol, ''Irak'taki bütün yatırım planları, 8 Ekim 2012 tarihinde Londra'dan dünyaya duyurulacak bu stratejiye göre yapılacak'' dedi.



Irak'ın, Türkiye'nin enerji politikaları açısından taşıdığı öneme dikkati çeken Birol, ''Mahallemize çok zengin bir komşu geliyor. Biz de akıllı bir esnafsak, bundan faydalanmamız gerekir. Zaten hem hükümet hem de özel sektör bu konuda önemli çabalar gösteriyorlar'' yorumunda bulundu.



-''AB'nin tedarik çeşitlendirmedeki en önemli umutlarından biri Irak gazı''-



Toplantıya katılan AB'li diplomatların, Irak gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya satışına büyük önem verdiğini vurgulayan Birol, ''AB'nin gaz tedarikinin çeşitlendirme konusundaki en önemli umutlarından biri Irak gazı. Göreceksiniz Irak, hem enerji üretimi hem de zenginlik açısından, 4-5 yıl içinde bir Katar haline gelecek. Türkiye'nin de çok geç kalmadan bu oyunun içinde mutlaka olması gerekir'' diye konuştu.



Çalıştayda, hem Irak merkezi hükümetinden hem de Bölgesel Kürt Yönetimi'nden önemli isimlerin bulunduğuna işaret eden Birol, Irak'ın enerji stratejisini belirlenmesi amacıyla ilki Londra'da yapılan toplantıların Basra, Bağdat ve Erbil'de de düzenlendiğini anlattı. Birol, bu toplantıların en büyüğünün ise İstanbul'da gerçekleştirildiğini vurguladı.



-''Irak petrolü, Ceyhan'da kurulacak petrokimya tesisinde rafine edilsin''-



Toplantıda, petrol, doğalgaz ve elektrik açısından Irak için son derece önemli bir ülke olabileceğinin konuşulduğunu dile getiren Birol, ''Çalışmamızda, gaz boru hattının da içinde bulunduğu çeşitli boru hatları opsiyonları ve bunların Irak'a ne getirip götüreceği de tartışılacak. Ceyhan'da önemli bir petro kimya tesisinin kurulması ve Irak petrolünün burada rafine edilip tekrar Irak'a geri satılması da tartışılan konulardan biri'' dedi.



-''Doğalgazda ilk alternatifimiz Türkiye üzerinden Avrupa'ya ihracat''-



Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin Enerji Danışmanı ve ülkenin eski Petrol Bakanı Thamir Ghadhban da, Irak'ta çıkarılan doğalgazın, petrol ararken tesadüfen bulunduğunu belirterek, gaz ihracının ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceğinin zamanla belirleneceğini anlattı.



Bu ayın sonunda yeni kontratları ihaleye çıkaracaklarını ifade eden Ghadhban, ''Yeni arama çalışmaları başladığında şimdikinden çok daha fazla doğalgaz bulunması bekleniyor. Büyük bir kısmı petrol çıkarırken bulunan doğalgazı, şu an daha çok kendi elektrik üretimimiz için kullanmayı düşünüyoruz. Ama ileride bu durum değişecek'' diye konuştu.



Ghadhban, 1994 yılında, Türk şirketleri ile birlikte Türkiye üzerinden Irak gazının Avrupa'ya nasıl satılabileceği konusunda çalışma yapan bir gruba başkanlık ettiğini hatırlatarak, ''5 yıl içinde doğalgaz üretimimizin de artacağını ve bunu ciddi bir şekilde ihraç edebileceğimizi umuyorum'' dedi.



Irak gazının dış pazarlara satılmasında ilk alternatifin Türkiye üzerinden Avrupa'ya ihraç etmek olduğunu vurgulayan Ghadhban, ''Diğer alternatifler ise, Ürdün, Kuveyt gibi komşu ülkelere satmak veya sıvılaştırılmış doğalgaz olarak satmak'' değerlendirmesinde bulundu.



-''Nabucco güzel bir alternatif''-



Ghadhban, Nabucco Projesi'nin hala gündemde olup olmadığı yönündeki bir soruya da, ''Nabucco güzel bir alternatif. Nabucco yoluyla Irak gazını Avrupa'ya ihraç etmek mümkün'' karşılığını verdi.



Irak'ın günde 3 milyon varile yakın petrol üretimi yaptığını ve 2,25 milyon varilini de ihraç ettiklerini hatırlatan Ghadhban, ''Günlük ihracat kapasitemizi 2,6 milyon varile, günlük üretim kapasitemizi de 3,4 milyon varile çıkarmayı planlıyoruz'' dedi.



Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile merkezi hükümet arasında, petrol konusundaki anlaşmazlıklara işaret eden Ghadhban, bu sorunların ve diğer siyasi ve finansal sorunların çözüleceğine yönelik inancını dile getirdi.



Bölgesel Kürt Yönetimi ile merkezi hükümet arasındaki sorunların, bir geçiş döneminde olan ülkede farklı sosyal grupların da yaşaması nedeniyle normal karşılanması gerektiğini söyleyen Ghadhban, ''Bizim bu süreçte öğrendiğimiz dersler var; bazı sorunların çözümü zaman alır. İnanıyorum ki, bu sorun da mutlaka çözülecek. Kürt Yönetimi'nin sattığı petrolü kesmek bu sorunları çözmez. Petrol akışını sürdürerek sorunlarımızı çözmeye çalışacağız'' şeklinde konuştu.



-''TPAO'nun başarılarından, Türk şirketlerinin kazanmasından mutlu oluyoruz''-



Bu ay sonuna kadar petrol ve doğalgaz arama ihalesi yapacaklarını bildiren Ghadhban, bu ihale için çok sayıda başvuru yapıldığını anlattı.



Ghadhban, bu ihalede Türk şirketlerinin şansına ilişkin bir soru üzerine ise, ''Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çok kaliteli bir firma. TPAO'nun başarılarından biz de mutlu oluruz. Türk şirketlerini kazanıyor görmekten ben de çok mutlu olurum'' yorumunu yaptı.



Irak'ta sadece petrol ve doğalgaz alanında değil, bir çok sektörde çok sayıda Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini vurgulayan Ghadhban, geçen ay Bağdat'ta gerçekleştirilen Arap Zirvesi'nin organizasyonunda, bahçe düzenlemesine kadar bir çok alanda Türk şirketlerinin görev aldığına dikkati çekti.



Ghadhban, Çalık Grubu'nun ülkesindeki yatırımlarından da övgüyle söz etti.

