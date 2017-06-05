"İpek Yolu ile Türkiye muazzam konuma gelecek"

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Pekin'de imzalanan Yeni İpek Yolu Projesi ile Türkiye'nin, coğrafi keşifler sonrasında kaybettiği ekonomik ve siyasi üstünlüğü tekrar ele geçireceğini söyledi.

İstanbul'un fethinden sonraki süreçte Karadeniz ve Akdeniz'in Türk gölü haline geldiğini anımsatan Sofuoğlu, Osmanlı'ya vergi vermek istemeyen Batılı ülkelerin "bilinen yollardan, bilinmeyen hedeflere ulaşmak" felsefesiyle hareket edip, coğrafi keşiflere yöneldiğini, bunun aslında "coğrafi hırsızlık" olduğunu savundu.

Prof. Ebubekir Sofuoğlu, Batı'nın coğrafi keşiflerle, Osmanlıya iktisadi açıdan zarar vermeyi başardığını hatırlatarak, şunları anlattı:

"Osmanlı'yı aradan çıkarmanın yolunu bulmuşlardı. Yani İspanya’dan, Fransa'dan İtalya'dan yükledikleri malı, Cebelitarık Boğazı'ndan çıkartıp Afrika'nın batısından güneye doğru inip oradan doğrudan Hindistan'a, Çin'e ulaşmanın yollarını buldular. Batı'nın, Amerika'nın zenginleşmesini sağlayan en önemli faktör devreye girmiş oldu. Bu onlara muazzam bir zenginlik de kazandırdı. Çünkü hiçbir güç artık onların önünde duramadı. Bu şekilde yeni dünyanın zenginliklerini taşıyabildikleri kadar taşıdılar. Yani buna coğrafi hırsızlık derken aslında uç bir ifade kullanmış olmuyoruz.''

''Artık o gemiler mavi tura çıksın''

Demir İpek Yolu Projesi’nin gerçekleşmesiyle Türkiye'nin büyük bir avantaj yakalayacağını aktaran Sofuoğlu, "Pekin’den yüklenen mal mevcut düzende, Londra'ya 4-8 haftada ulaşırken, artık 10-12 günde ulaşacak. Hantal gemiler yerini hızlı trenlere bırakacak. Yani artık onlar, hızlı trenlerin devreye girmesi sonrası boşa çıkacak olan gemileriyle mal taşımak yerine mavi turlara çıkabilirler." diye konuştu.

Sofuoğlu, Türkiye'yi bu projenin dışında bırakmak için, başta 18 günlük Moskova üzerinden geçecek hat olmak üzere alternatif yollar da arandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"3. Boğaz köprüsünün yapılmasına bu yüzden karşı çıktılar. Türkiye'nin hızlı tren hatlarını inşa etmesini istemediler. Ancak İstanbul’dan geçmeyen bütün yollar daha masraflı ve daha uzun mesafeli. İpek Yolu, 500 yıllık bir aradan sonra, yeniden Anadolu üzerinden Pekin'den Londra'ya ulaşacak. Türkiye burada muazzam bir konuma geliyor. O yüzden 500 yıllık bir rövanş diyoruz. Türkiye ticari zenginlikler, ticari avantajlar elde edecek. Fakat bunun yası sıra Türkiye, siyasi bir kart kullanma hakkını da elde edecektir. Bu hattın nimetlerinden faydalanan hiçbir ülke Türkiye'ye istemediği bir şey yaptıramayacak, Türkiye’yi rahatsız edecek hiçbir adımı atamayacak. İddia ediyorum, Ermeni soykırım safsatasıyla Ankara'ya baskı kuramayacaklar, Çin, Doğu Türkistanlı Türklere yönelik bir baskı kurmayı bir kere daha düşünecek. Dolayısıyla bu Demir İpek Yolu Türkiye’ye sadece iktisadi değil, aynı zamanda siyasi kazanç sağlamış olacak."