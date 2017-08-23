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İnternetten kartlı ödeme bir yılda 84,7 milyar lira oldu

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre Ağustos 2016 - Temmuz 2017 dönemi kapsayan son bir yılda internetten kartlı ödeme tutarı 84,7 milyar lira oldu.

İnternetten kartlı ödeme bir yılda 84,7 milyar lira oldu

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre Ağustos 2016 - Temmuz 2017 dönemi kapsayan son bir yılda internetten kartlı ödeme tutarı 84,7 milyar lira oldu.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:54
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İnternetten kartlı ödeme bir yılda 84,7 milyar lira oldu

İSTANBUL

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre son bir yılda internetten yapılan toplam kartlı ödeme tutarı 85 milyar TL'ye ulaştı.

BKM, temmuz ayı kartlı ödeme verilerini açıkladı. BKM'nin verilerine göre internetten ödeme alışkanlıklarının her geçen gün artması kartlı ödeme istatistiklerine de yansırken, Ağustos 2016 - Temmuz 2017 dönemi kapsayan son bir yılda internetten kartlı ödeme tutarı 84,7 milyar lira oldu.

Yıllık yüzde 44 olan büyüme hızının bu seviyede devam etmesi halinde 2017 yılı sonunda internetten kartlı ödeme tutarının yaklaşık 98,4 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Üç sektörde kartlı ödemeler ikiye katlandı

Mobilya, market ve giyim sektörlerinde internetten kartlı ödemeler ikiye katlandı. Temmuz ayı içerisinde yapılan internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde ise 144 milyon TL ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 149 artışla mobilya ve dekorasyon internetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektör olarak kayıtlara geçti.

İnternetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen diğer sektörler, 363 milyon TL ve yüzde 119 artışla market ve AVM, 350 milyon TL ve yüzde 102 artışla giyim ve aksesuar, 106 milyon TL ve yüzde 91 artışla sağlık ürünleri/kozmetik sektörü olarak sıralandı.

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde kredi kartları tercih edildi 

BKM verilerine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksitinin ödendiği temmuz ayında, bu ödemeleri kapsayan "Kamu-Vergi Ödemeleri" sektöründe kredi kartlarıyla 3 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu değer 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 47 büyümeye denk gelirken, toplam kredi kartı ödemeleri içindeki vergi ödemeleri payı yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
InternetKartlı ödeme
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