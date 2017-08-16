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İnternetten kartlı alışverişte onay süresi uzatıltı

BDDK, banka kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin 17 Ağustos'a kadar yapması gereken onay süresini uzattı.

İnternetten kartlı alışverişte onay süresi uzatıltı

BDDK, banka kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin 17 Ağustos'a kadar yapması gereken onay süresini uzattı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:10
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İnternetten kartlı alışverişte onay süresi uzatıltı

İSTANBUL - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, banka kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin talebinin alınması şartı getirdiklerini, bunun için 16 Şubat'ta kurul kararı aldıklarını ve bu süreci bankalardan 17 Ağustos'a kadar tamamlamalarını istediklerini anımsattı.

Burada önceliklerinin kart sahiplerini herhangi bir olumsuzluğa karşı korumak, dolandırılmasını önlemek ve siber saldırılara karşı da tedbir almak olduğunu aktaran Akben, bugün geldikleri noktada her ne kadar talepler alınmış olsa da, bu işin banka bazında farklı hızlarda yürütüldüğünü gözlemlediklerini kaydetti.

Akben, bankaların farklı kanallardan müşterilerine ulaşmaya çalıştığını ancak yaz dönemi olması nedeniyle müşterilere ulaşmada birtakım güçlükler olduğunu ifade etti.

Gelinen noktada önemli sayıdaki kartlara olumlu ya da olumsuz cevap alınamadığını vurgulayan Akben, "Buradaki gayemiz, kart hamillerinin korunması. e-ticaretin engellenmesi gibi bir gayemiz olamaz. e-ticarette herhangi bir yavaşlamaya sebebiyet vermemek için hem bankalarımızın görüşlerini hem de gelen taleplerini aldık ve kurul olarak bu süreyi 31 Aralık 2017'ye kadar uzattık. Bu süreyi yine takip edeceğiz." şeklinde konuştu. 

"98 milyon civarında kart internet üzerinden işlem yapıyor"

Mehmet Ali Akben, Türkiye'nin kart açısından çok önemli bir ülke olduğunu, bütün kartlar sayıldığında 175 milyona yakın kart bulunduğunu bildirdi. Bu sayının bankaların kartlarla ilgili birimlerine ciddi bir yük yüklediğini belirten Akben, herhangi bir mağduriyet oluşmaması için süreyi uzatma kararı aldıklarını söyledi. 

Akben, 98 milyon civarında kartın internet üzerinden işlem yaptığına işaret ederek, "Bunların önemli bir bölümü bu işe ret veya onay vermiş. Ama hala önemli sayılacak bir bölümünde eksiklikler var. O yüzden bu süreyi uzattık." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BddkInternetKredi KartıAlışveriş
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