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İnternetten alışverişte 'Hollanda' sistemi

İnternetten yapılan alışverişte nakit ödemenin şartları değiştirilecek.

İnternetten alışverişte 'Hollanda' sistemi

İnternetten yapılan alışverişte nakit ödemenin şartları değiştirilecek.

23 Mayıs 2012 Çarşamba 09:09
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İnternetten alışverişte 'Hollanda' sistemi
ANKARA - Hükümet internetten alışverişe yeni bir sistem getiriyor. Hollanda sistemiyle birlikte özel yazılımla vergi kayıp ve kaçakları anında tespit edilecek. İnternetten yapılan alışverişte nakit ödemenin şartları değiştirilecek.
Hükümet, kayıtdışı ekonomi ile mücadelede üç alanda yeni yol haritası belirledi.Özellikle son dönemde kulanımı artan elektronik ticaretle ilgili önemli değişiklikler yapılacak.
Ankara'da basın toplantısı düzenleyen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hollanda'yla bir protokol imzalandığını, yeni sistemin yıl sonuna kadar devreye sokulması için çalışacaklarını söyledi. Şimşek, yeni sistemle vergi kayıp-kaçağının önleneceğini belirtti.
Yeni sistemde vergileme yöntemi değişmiyor ama internet üzerinden yapılan alışverişte kayıp-kaçağı anında yakalayan yazılım sistemi getiriliyor.
E-ALIŞVERİŞTE ÖDEME KREDİ KARTIYLA
İnternetten yapılan alışverişte ödeme kredi kartı ve posta çekiyle yapılacak. Nakit ödemenin (havale yoluyla) şartları değiştirilecek.
9 YILDA 100 KAT BÜYÜDÜ E-ticaret Türkiye'de son 9 yılda 100 katın üzerinde büyüdü. 2003'te 262 milyon lira olan hacim 22.8 milyar liraya kadar yükseldi.
OTOMOTİVE SIKI TAKİP 
Otomotivde üretimden satışa kadar takip yapılacak bir sistem kurulacak. İnşaat sektöründe de veri tabanı üzerinden bütün gelişmeler takip edilecek ve denetim sıklaştırılacak.
EKONOMİNİN YÜZDE 27.7'Sİ KAYITDIŞI 
Kayıtdışı ekonominin büyüklüğünde de son yıllarda düşüş gözlendi. Kayıtdışı ekonominin büyüklüğü yüzde 27.7'ye geriledi.


Son Güncelleme: 23.05.2012 01:10
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