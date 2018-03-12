İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı

Türkiye'deki ilk e-devlet uygulamalarından internet vergi dairesinin kullanıcı sayısı, 2013-2017 dönemini kapsayan 5 yılda yüzde 100 artışla 1 milyon 844 bin 197'den 3 milyon 705 bin 566'ya ulaştı.

AA muhabirinin, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 1999 itibarıyla mükelleflere işlemlerini internet aracılığıyla hızlı ve kolay yapma imkanı tanıyan "internet vergi dairesi" uygulamasından yararlanan kullanıcı sayısı son 5 yılda yüzde 100 artış gösterdi. İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı, 2013'te 1 milyon 844 bin 197 iken bu rakam 2017'de 3 milyon 705 bin 566'ya yükseldi.

Söz konusu uygulama ile mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, şifre ve parola almak suretiyle, internet vergi dairesince sunulan hizmetlerden yararlanabiliyor. Bunun yanında mükelleflere TC kimlik numarası ile giriş imkanı sağlanarak, mükellefiyet gerektirmeyen hizmetlerden de yararlanma imkanı sunuluyor.

Tanıtımı Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yapılan "İnteraktif Vergi Dairesi" uygulaması da 28 Şubat'ta hizmete girdi. Söz konusu sistemden vergiyle ilgili birçok işlem yapılabilecek.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgiler, vergi dairelerince tahsil ve takip edilen tüm borçlar, elektronik ortamda verilen bildirimler, beyannamelerle bunlara ilişkin tahakkuklar, emanetler hesabına kaydedilen tutarlar, elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklar, vergi dairesi tarafından banka hesapları ve taşıtları üzerine uygulanan elektronik hacizler, elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen elektronik imzalı tebliğ evrakları, vergi ve ceza ihbarnameleri ve sistem üzerinden yapılan başvuru, talep ve bildirimlerin sonuçları görüntülenebilecek.

GİB internet sitesine 18,9 milyon kez giriş yapıldı

Mükelleflere, yükümlülüklerini yerine getirirken işlemlerini kolay ve kısa sürede yapabilmelerini sağlayacak bilgi ve uygulamalar sunan GİB internet sayfası da 2017 yılında 18,9 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

Vergi mevzuatı ve uygulamaları, güncel değişiklikler ve yenilikler, bilgilendirme rehberleri, internet vergi dairesi hizmetleri, borç sorgulama ve ödeme, e-beyanname, e-fatura, e-defter gibi elektronik işlemlerle talep ve önerilerin iletilebileceği Mükellef Geri Bildirim Sistemi internet sitesinde sunulan hizmetler arasında yer alıyor.