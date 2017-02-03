Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88390
ALTIN
144.645
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6204
EURO
3.9848
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

İnternet bankacılığı bireysel müşteri sayısı 51 milyonu aştı

İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam bireysel müşteri sayısı 2016 yıl sonunda 51 milyon 482 bin kişiye ulaştı.

İnternet bankacılığı bireysel müşteri sayısı 51 milyonu aştı

İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam bireysel müşteri sayısı 2016 yıl sonunda 51 milyon 482 bin kişiye ulaştı.

03 Şubat 2017 Cuma 16:32
48 Okunma
İnternet bankacılığı bireysel müşteri sayısı 51 milyonu aştı

İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam bireysel müşteri sayısı 2016 yıl sonu itibarıyla 51 milyon 482 bin kişi oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) "İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık İstatistikleri - Aralık 2016" verilerini yayımladı.

TBB üyesi bankalardan internet bankacılığı hizmeti veren 28 banka ile mobil bankacılık hizmeti veren 18 banka verisinden oluşturulan istatistiklere göre internet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam bireysel müşteri sayısı Aralık 2016 itibarıyla, 51 milyon 482 bin kişiye ulaştı.

Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam bireysel müşteri sayısı ise 27 milyon 547 bin kişi oldu.

İnternet bankacılığı için kayıt yaptıran ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam (bireysel ve kurumsal) müşterilerin yüzde 38'i Ekim-Aralık 2016 döneminde en az bir kez internet bankacılığı işlemi yaptı. Toplam aktif müşteri sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 978 bin kişi artış yaşandı.

İnternet bankacılığı finansal işlem tutarı 1 trilyon lira

Geçen yılın son çeyreği itibarıyla internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi yaklaşık 149 milyon, tutarı ise 1 trilyon TL oldu. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri işlemleri, finansal işlem hacminin yüzde 72'sini oluşturdu.

İnternet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam işlem adedi 8 milyon, toplam işlem hacmi ise 231 milyar TL arttı. Ekim-Aralık 2016 döneminde internet bankacılığı ile gerçekleştirilen 11 milyon adet yatırım işleminin hacmi 186 milyar TL olarak gerçekleşti.

İnternet bankacılığı hizmetlerini kullanan aktif bireysel müşterilerin yüzde 31'i ile aktif kurumsal/tüzel müşterilerin yüzde 35'i İstanbul'da bulunurken, bu ili her iki müşteri grubunda da Ankara ve İzmir takip etti.

Mobil bankacılık yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış müşteri sayısı Aralık 2016 itibarıyla 30,8 milyon kişi oldu. Bunların 19,2 milyonu (yüzde 62'si) Ekim-Aralık 2016 dönemi içerisinde en az bir kez giriş işlemi yaptı. Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış mobil bankacılık müşteri sayısı ise 24,5 milyon kişi oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İnternet bankacılığıInternetBireysel MüşteriTbb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enflasyon 'kur' ve 'gıda'dan beslendi
Enflasyon 'kur' ve 'gıda'dan beslendi
KDV indirimi mobilya sektörünü canlandıracak
KDV indirimi mobilya sektörünü canlandıracak
'230 bin esnaf 50 bin liralık krediyi kullanabilecek'
'230 bin esnaf 50 bin liralık krediyi kullanabilecek'
Emekliye banka promosyonunda 3 banka ile anlaşıldı
Emekliye banka promosyonunda 3 banka ile anlaşıldı
Maliye Bakanı Ağbal: 2017'de hiçbir vergi artışı yok
Maliye Bakanı Ağbal: 2017'de hiçbir vergi artışı yok
Destek paketleri ekonomiyi canlandıracak
Destek paketleri ekonomiyi canlandıracak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ