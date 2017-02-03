İnternet bankacılığı bireysel müşteri sayısı 51 milyonu aştı

İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam bireysel müşteri sayısı 2016 yıl sonu itibarıyla 51 milyon 482 bin kişi oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) "İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık İstatistikleri - Aralık 2016" verilerini yayımladı.

TBB üyesi bankalardan internet bankacılığı hizmeti veren 28 banka ile mobil bankacılık hizmeti veren 18 banka verisinden oluşturulan istatistiklere göre internet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam bireysel müşteri sayısı Aralık 2016 itibarıyla, 51 milyon 482 bin kişiye ulaştı.

Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam bireysel müşteri sayısı ise 27 milyon 547 bin kişi oldu.

İnternet bankacılığı için kayıt yaptıran ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam (bireysel ve kurumsal) müşterilerin yüzde 38'i Ekim-Aralık 2016 döneminde en az bir kez internet bankacılığı işlemi yaptı. Toplam aktif müşteri sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 978 bin kişi artış yaşandı.

İnternet bankacılığı finansal işlem tutarı 1 trilyon lira

Geçen yılın son çeyreği itibarıyla internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi yaklaşık 149 milyon, tutarı ise 1 trilyon TL oldu. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri işlemleri, finansal işlem hacminin yüzde 72'sini oluşturdu.

İnternet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam işlem adedi 8 milyon, toplam işlem hacmi ise 231 milyar TL arttı. Ekim-Aralık 2016 döneminde internet bankacılığı ile gerçekleştirilen 11 milyon adet yatırım işleminin hacmi 186 milyar TL olarak gerçekleşti.

İnternet bankacılığı hizmetlerini kullanan aktif bireysel müşterilerin yüzde 31'i ile aktif kurumsal/tüzel müşterilerin yüzde 35'i İstanbul'da bulunurken, bu ili her iki müşteri grubunda da Ankara ve İzmir takip etti.

Mobil bankacılık yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış müşteri sayısı Aralık 2016 itibarıyla 30,8 milyon kişi oldu. Bunların 19,2 milyonu (yüzde 62'si) Ekim-Aralık 2016 dönemi içerisinde en az bir kez giriş işlemi yaptı. Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış mobil bankacılık müşteri sayısı ise 24,5 milyon kişi oldu.