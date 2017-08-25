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İnşaata kredi desteği 162 milyar lirayı aştı

Bankaların inşaat sektörüne kullandırdığı kredi miktarı, bu yılın ilk yarısı itibarıyla 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artarak 162,4 milyar liraya yükseldi.

İnşaata kredi desteği 162 milyar lirayı aştı

Bankaların inşaat sektörüne kullandırdığı kredi miktarı, bu yılın ilk yarısı itibarıyla 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artarak 162,4 milyar liraya yükseldi.

25 Ağustos 2017 Cuma 12:23
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İnşaata kredi desteği 162 milyar lirayı aştı

Bankaların inşaat sektörüne kullandırdığı kredi miktarı, bu yılın ilk yarısı itibarıyla 162,4 milyar liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, haziran sonu itibarıyla inşaat sektöründe kullanılan krediler, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artarak 123 milyar 826 milyon liradan 162 milyar 416 milyon liraya yükseldi.

Son bir yıllık dönemde inşaat sektöründe kullanılan kredilerdeki en büyük artış yüzde 84,1 ile Hatay'da oldu. Haziran 2016'da 632 milyon 539 bin lira olan Hatay'daki kredi miktarı, bu yılın haziran sonunda 1 milyar 164 milyon 221 bin liraya yükseldi. Hatay'ı, yüzde 80,6 artışla Muş, yüzde 73,7 artışla Şırnak ve yüzde 62 artışla Çorum takip etti.

Söz konusu dönemde inşaat sektöründe kullanılan kredi miktarı 7 kentte geriledi. Kredi miktarında en fazla düşüş yüzde 25,7 ile Denizli'de olurken, Denizli'yi yüzde 12,4 ile Bilecik, yüzde 3 ile Hakkari, yüzde 2,5 ile Nevşehir, yüzde 1,7 ile Iğdır, yüzde 1,1 ile Kırşehir ve yüzde 0,2 ile Kilis izledi. 

Kredilerin yaklaşık yarısı İstanbul'da

İnşaat sektöründe kullanılan kredilerde haziran sonu itibarıyla en büyük payı 75 milyar 887 milyon lira ile İstanbul alırken, İstanbul'da, bir önceki yılın aynı dönemine göre kredi miktarındaki artış yüzde 40,3 oldu. İstanbul'u 45 milyar 696 milyon liralık kredi hacmi ile Ankara, 4 milyar 132 milyon lira ile İzmir ve 3 milyar 59 milyon lira ile Antalya takip etti.

İnşaat sektöründe kullanılan kredi miktarında bu yılın haziran sonu itibarıyla 2016'nın aynı dönemine göre en fazla artış 21 milyar 811 milyon lira ile İstanbul'da oldu. İstanbul'u 8 milyar 595 milyon lira ile Ankara izledi.

Bankaların inşaat sektörüne verdiği kredilerin yüzde 46,7'si İstanbul'da ve yüzde 28,1'i Ankara'da kullanılırken, iki kentteki kredi miktarı inşaat sektörü kredilerinin 4'te 3'ünü oluşturdu.

Bu yılın haziran sonu itibarıyla 13 kentte 1 milyar liranın üzerinde inşaat sektörü kredisi kullanılırken, geçen yılın aynı döneminde ise 10 kentte 1 milyar liranın üzerinde kullandırım olmuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Inşaat SektörüBddkKredi Miktarı
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