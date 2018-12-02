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İnşaat malzemeleri ihracatı 20 milyar dolara yaklaştı

İnşaat malzemeleri ihracatı 20 milyar dolar seviyesine yaklaştı

İnşaat malzemeleri ihracatı 20 milyar dolara yaklaştı

İnşaat malzemeleri ihracatı 20 milyar dolar seviyesine yaklaştı

02 Aralık 2018 Pazar 12:17
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İnşaat malzemeleri ihracatı 20 milyar dolara yaklaştı

Türkiye İMSAD "Kasım 2018 Sektör Raporu" na göre, inşaat malzemeleri ihracatı Eylül 2017- Eylül 2018'de yıllık ihracat 20 milyar dolar seviyesine yaklaştı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) "Kasım 2018 Sektör Raporu"na göre, inşaat malzemeleri ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 arttı ve böylece Eylül 2017- Eylül 2018'de yıllık ihracat 20 milyar dolar seviyesine yaklaştı.

Rapora göre, inşaat malzemeleri ihracatı Eylül ayında önemli bir sıçrama gösterdi ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarak 1,82 milyar dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayı artışında iç pazardaki daralma da etkili oldu. Mart ayından sonraki en yüksek aylık ihracat gerçekleşti. Pazarlarda iyileşmelerin ihracat üzerindeki olumlu etkisi yeni yılın ikinci yarısında da sürdü. Ayrıca geçen yılın Eylül ayında çalışma gün sayısının eksik olması da aylık yüksek artışta baz etkisi yarattı.

2018 yılının ilk 9 ayında ihracat yüzde 20,8 artarak 15,07 milyar dolara ulaştı. İhracatta kuvvetli artış Eylül ayında da sürdü ve 2017 Eylül-2018 Eylül aralığında yıllık ihracat 20 milyar dolara yaklaşarak 19,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılında ihracat yüksek performans göstermeye devam ediyor. Yakın ve komşu pazarlarda göreceli iyileşme ile AB pazarı ihracat artışına katkı veriyor. Ayrıca döviz kurlarındaki artışın da ihracatı desteklediği görülüyor.

Rapora göre, İnşaat malzemeleri ithalatı yeni yıla artış ile başlamıştı. Ancak Haziran ayında ithalat ilk kez aylık bazda gerilemişti. İthalatta gerileme Ağustos ayında hızlandı ve bu gerileme Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 geriledi. Eylül ayı ithalatı 574 milyon dolar ile yılın en düşük ikinci aylık ithalatı oldu.

Yeni yılın ilk beş ayında ise inşaat malzemeleri ithalatı yüzde 11 artmıştı. Ancak ithalat izleyen aylarda hızlanan bir gerileme eğilimine girdi. Eylül ayındaki yüksek gerileme ile birlikte ilk dokuz ayda gerçekleşen ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 geriledi. Böylece yıllık ithalat da 9 milyar doların altına indi. Döviz kurlarındaki önemli artış ve inşaat işlerindeki yavaşlama ithalatta daralmayı hızlandırdı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İnşaat MalzemeleriIhracat
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