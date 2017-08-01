İngiltere Merkez Bankası çalışanları üç günlük greve başladı

LONDRA

İngiltere Merkez Bankası (BoE) çalışanları, banka yönetimi ile ücretlerin artırılmasına ilişkin görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine bugünden itibaren üç günlük grev başlattı.

İngiliz işçi sendikalarından Unite’dan yapılan açıklamada, BoE çalışanlarına teklif edilen yüzde 1 seviyesindeki maaş artışının yıllık enflasyon oranın altında kalması nedeniyle bugünden itibaren üç günlük greve gitme kararı alındığı kaydedildi.

Açıklamada, bankanın çalışanlara sendikanın onayını almadan önerdiği ücret artışının “gülünç” olduğu belirtildi.

Aralarında güvenlik, temizlik ve resepsiyon hizmetlerini yürüten çalışanların da bulunduğu bir grup öğlen saatlerinde bankanın bulunduğu Londra’nın finans merkezi The City of London’da toplanarak bankanın ücret politikasını protesto etti.

BoE'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise bankanın hizmetlerinin etkilenmemesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı, işçi sendikası Unite ile konuya ilişkin görüşmelerin sürdürülmesi için hazır olunduğu kaydedildi.

İngiltere’de geçen ay itibariyle yıllık enflasyon yüzde 2,6 seviyesinde kaydedilmişti.