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İngiliz yazarın çağrısı turizmcileri sevindirdi

İngiliz Independent gazetesi seyahat yazarı Thompson, köşesinde yazdığı yazıda İngilizleri Türkiye'de tatil yapmaya çağırdı.

İngiliz yazarın çağrısı turizmcileri sevindirdi

İngiliz Independent gazetesi seyahat yazarı Thompson, köşesinde yazdığı yazıda İngilizleri Türkiye'de tatil yapmaya çağırdı.

07 Haziran 2017 Çarşamba 16:00
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İngiliz yazarın çağrısı turizmcileri sevindirdi

MUĞLA -  İngiliz Independent Gazetesinin seyahat yazarı Emma Thompson'ın, köşesinde "Türkiye'ye tatile gidin" çağrısı turizmcileri sevindirdi.

Türkiye seyahatinin izlenimlerini köşesinde paylaşan Thompson yazısında, özellikle Fethiye ve çevresinde yer alan Likya Yolu, tarihi Kayaköy, Pınara Antik Kenti ve doğa sporlarını ön plana çıkardı. Thompson'ın Fethiye'yi övdüğü yazı, ilçedeki turizmcileri mutlu etti.

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de geçen yıl terör olayları ve darbe girişimi nedeniyle turizmde kötü bir yılın ardından yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Fethiye'nin 55 bin yatak kapasitesiyle yıllık ortalama 1 milyon 250 bin turisti ağırladığını bildiren Uysal, "Bölgeye ağırlıklı olarak İngiliz turistler geliyor. Fethiye, Babadağ, Ölüdeniz, Kayaköy, tarihi Likya Yolu gibi ünlü tarihi ve doğal güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Independent yazarı Emma Thompson'ın köşesinde Fethiye'yi yazması bizleri gururlandırdı ve sevindirdi." dedi.

Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER) Başkanı ve otel İşletmecisi Mete Ay ise İngiliz vatandaşların yanı sıra birçok yabancı ünlünün Fethiye'yi ziyaret ettiğini, Emma Thompson'ın da köşesindeki çağrının kendisini çok mutlu ettiğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiliz YazarTurizmciler
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