İngiliz turist rezervasyonunda yüzde 79'luk artış

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), yaz dönemine yönelik İngiltere’de Türkiyerezervasyonlarının yüzde 79 arttığını açıkladı. TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük turizm pazarlarında geri dönüş sinyalleri güçlendi.

Rusya’daki hızlanmanın ardından yine en büyük pazarlardan biri olan İngiltere’de 2018’e yönelik Türkiye rezervasyonları yüzde 79 arttı. Bu hızlı yükseliş, genel olarak düşük fiyat kaynaklı olsa da turizmde geleceğe dönük umutların artmasını sağladı. TÜROB, global turizm sektörünün barometresi olarak kabul edilen Londra WTM Turizm Fuarı sonrası İngiliz turizm pazarındaki mevcut durumu ve beklentileri içeren bir araştırma raporu hazırladı.

TÜROB raporunda, Gfk Ascent verilerine göre, sonbahar dönemi itibarıyla İngiltere’de, Türkiye’ye 2018 yılı yaz rezervasyonlarının bir önceki yıla göre yüzde 79 artış göstererek 145 bin kişi olarak kaydedildiği belirtildi.

2016’nın aynı döneminde yaklaşık 82 kişinin erken rezervasyon yaptırdığı ifade edilen raporda, İngiliz turistlerin 2018 rezervasyonlarında Türkiye’deki tüm bölgeler artış gösterirken, tek düşüş gösteren destinasyonun yüzde 33 gerileme ile İstanbul olmasının dikkati çektiği bildirildi. Raporda, İngiltere’den Türkiye'ye gelecek turist sayısı bakımından duraklamanın sona ereceği, 2018’den itibaren turist sayısında artışa geçileceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Özellikle Brexit sürecinin ardından pound/avro paritesine bağlı olarak AB ülkelerinde tatil masraflarının yükselmesinin beklendiği vurgulanan raporda, “Brexit sürecinde, poundun avro karşısında değer kaybetmesi tatil tercihlerini AB dışı ülkelere yönlendirebilir. İngilizler, AB ülkelerine girişte pasaport kuyruklarında kalabilir.” denildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, İngiliz turistlerin önceliğinin güvenlik olduğunu belirterek, “Ancak siyasi olayları fırsat görerek Antalya, Muğla gibi kitle turizme yönelik destinasyonlardan fiyat kırılması/indirilmesi talebinde bulunan birtakım tur operatörlerine maalesef bazı işletmeler olumlu cevap veriyorlar. İçinde bulunduğumuz durum ve risklerin fiyat ile bir bağlantısı bulunmadığından bu tür taleplere rağbet edilmemesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

Bayındır, işletmelere "sahte hastalık ve kaza" uyarısında da bulundu. İngilizlerin, tatilde sahte hastalık ve zehirlenme davalarının turizm endüstrisini olumsuz etkileyecek düzeye ulaştığını belirten Bayındır, İngiliz pazarına yönelik faaliyeti bulunan otellerin bu konuda dikkatli olmaları ve gerekirse hukuki açıdan yardım almalarının önem taşıdığını kaydetti.

Açıklamada, İngilizlerin 2016 yılında 70,8 milyon yurt dışı seyahat gerçekleştirerek, 43,8 milyar pound harcama yaptığı ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye’ye yapılan yaklaşık 1,1 milyon seyahatte toplam 593 milyon pound, kişi başı ortalama 562 pound harcama yapıldı. Türkiye ziyaretlerinin 59 bini iş, 239 bini akraba ziyareti ve 730 bini tatil amacıyla gerçekleşti. Tatil amaçlı ziyaretlerin 464 bini paket turlarla gerçekleşirken, harcama miktarı 263 milyon pound oldu. Türk vatandaşları 2016’da İngiltere’ye yüzde 2 artışla 196 bin ziyaretçi gönderdi. Söz konusu ziyaretçiler 203,3 milyon pound harcadı. İngiltere’de Türk vatandaşlarının ortalama kişi başına konaklama süresi rekor artışla 14,3 gün, kişi başına ortalama harcamaları ise 1037 pound olarak gerçekleşti."