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İngiliz perakende devine kayyum atandı

İngiliz perakende şirketi Poundworld'ün satış görüşmelerinin başarısız olmasının ardından şirketin yönetimine kayyum atandı.

İngiliz perakende devine kayyum atandı

İngiliz perakende şirketi Poundworld'ün satış görüşmelerinin başarısız olmasının ardından şirketin yönetimine kayyum atandı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 14:42
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İngiliz perakende devine kayyum atandı

Uzun zamandır mali sorunları nedeniyle gündemde olan Poundworld'ün, R Capital ile satış görüşmelerinin başarısız olmasının ardından şirketin yönetimine kayyum atandı.

İndirimli perakende şirketi İngiltere’de 355 mağaza ile günde ortalama toplam 2 milyon müşteriye hizmet veriyor.

Şirket bünyesinde toplam 5 bin 100 kişi istihdam ediliyor.

Geçen hafta, İngiltere’nin önde gelen giyim ve ev tekstili perakende zincirlerinden House of Fraser’ın, 59 mağazasından toplam 31’inin kapatılmasına karar verildiği bildirilmişti.

İngiltere’de, dünyaca ünlü perakende zincirleri, tüketici taleplerindeki değişim, İngiliz sterlinindeki değer kaybı, ithal ürün fiyatlarındaki artış, üretim ve tedarik maliyetlerinde rekabetin sürdürülememesi gibi nedenlerle zor bir dönemden geçiyor.

PricewaterhouseCoopers (PwC) için Local Data Company (LDC) tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere’de geçen yıl 5 bin 855 mağaza kapandı. Kapanan mağazaların yaklaşık bin 700’ünü perakende zincirlerine ait mağazalar oluşturuyor.

Merkezi Londra’da bulunan Moore Stephens muhasebe şirketinin şubat ayında yayımladığı verilere göre, İngiltere’de tekstil şirketlerinin yüzde 19’u mali sıkıntılarla karşı karşıya. İncelenen 35 bin 78 şirketten 6 bin 850’si finansal olarak sorunlu.

AA

Anahtar Kelimeler:
PoundworldR Capital
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