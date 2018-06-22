ING Bank’a ‘Startup Dostu Şirketler’de Üçüncülük Ödülü

“Bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi” vizyonuyla faaliyet gösteren ING Bank, startup’ların oylarıyla belirlenen ‘Startup Dostu Şirketler’ listesine üçüncü sıradan hızlı bir giriş yaptı. Endeavor Türkiye, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Özyeğin Üniversitesi ve Bizz Consulting işbirliğiyle düzenlenen Corporate&Startup Day etkinliği kapsamında gerçekleştirilen ‘Startup Dostu Şirketler’ anketiyle belirlenen listede, startup’lar şirketleri; yaptıkları yatırımlar, gerçekleştirdikleri iş birlikleri, verdikleri mentörlük ve kuluçka/hızlandırıcı program imkânları açısından değerlendiriyor.

Alper Gökgöz: “ING içinde ve dışında inovasyon kültürünü geliştiriyoruz”

Startup Dostu Şirketler ödülünü alan ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “İnovasyon kültürünü geliştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların, bizzat startup’larca oylanan bir anket sonucunda ödüllendirilmesinden gurur duyduk” dedi. Banka içinde inovasyon kültürünü beslemek üzere; esnek çalışma modeli gibi öncü insan kaynakları uygulamaları, agile temelli ürün geliştirme metodolojileri, Platform for Innovation ve Innovation Bootcamp gibi çalışanlar arasında kurum içi girişimciliği destekleyen yenilikçi platformlar hayata geçirdiklerini anlatan Gökgöz, banka dışında ise sponsorluklar, ödüller, yarışmalar ve etkinlikler yoluyla genç girişimcilere ve startup’lara destekler sunduklarını kaydetti.

Startup’lara sundukları tüm desteklerde, bankacılık sektörünün laboratuvarı olması hedefiyle açtıkları inovasyon atölyeleri ‘Orange Lab’ı hareket noktası olarak konumlandırdıklarını belirten Gökgöz, “ING olarak sektörümüzde kuralları yeniden yazmak iddiamızda, ana odağımızı inovasyon ve teknoloji oluşturuyor. Orange Lab sayesinde fintech olup olmadığına bakmaksızın, Türkiye’deki hemen her startup ile temasa geçiyoruz. Katkıda bulunabileceğimizi düşündüklerimizle, ilgili ekiplerimizi buluşturuyor ve hizmet satın alımı, birlikte üretim, ortak kampanya gibi farklı modellerle işbirlikleri gerçekleştiriyoruz” dedi.