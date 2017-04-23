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İndirimli elektrikte tüketici lehine düzenleme geliyor

EPDK, dilediği şirketle sözleşme yapma hakkına kavuşan 8,4 milyon elektrik abonesinin karşılaşabileceği mağduriyetleri önlemek için yönetmelik taslağı hazırladı.

İndirimli elektrikte tüketici lehine düzenleme geliyor

EPDK, dilediği şirketle sözleşme yapma hakkına kavuşan 8,4 milyon elektrik abonesinin karşılaşabileceği mağduriyetleri önlemek için yönetmelik taslağı hazırladı.

23 Nisan 2017 Pazar 14:22
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İndirimli elektrikte tüketici lehine düzenleme geliyor

BURSA

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK), "serbest tüketici" limitinin bu yılın başından itibaren yıllık 3 bin 600 kilovatsaatten 2 bin 400 kilovatsaate indirilmesinin ardından dilediği şirketle sözleşme yapma hakkına kavuşan 8,4 milyon abonenin korunması için yönetmelik taslağı hazırladığını söyledi.

Taslakta, şirketlerin cazip promosyonlarına aldanıp tedarikçi değişikliğine gitmeyi düşünen milyonlarca elektrik abonesi için çok önemli ve koruyucu düzenlemelerin yer aldığını vurgulayan Ağaoğlu, "Elektrik satın aldığı şirketi değiştirmeyi düşünen abonelerin mağduriyetine neden olabilecek hususların 6502 sayılı Tüketici Kanunu'na atıf yapılarak önlenmesi amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Bankalar gibi keyfi ücretler yansıtamayacaklar
Ağaoğlu, kamuoyunun görüşüne sunulan yönetmelik taslağının ve tüketicilerin korunması için getirilmek istenen önlemlerin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Faturalara, aktif elektrik enerjisi bedeli, kurul onaylı bedeller ve kanunlarca tahsili zorunlu kılınan vergi ve fonların dışında muhtelif isimler altında ücret yansıtılması yasaklanıyor. Böylelikle geçmişte bankaların müşterilerine değişik isimlerle yansıtmış oldukları bedeller gibi keyfi ücretler istenmesi önlenmiş olmaktadır. Taahhütlü aboneliklerde, azami süre 2 yıl olarak belirleniyor, taahhüt süresi boyunca tüketici aleyhine değişiklik yapılması engelleniyor, yapıldığı takdirde tüketiciye sözleşmeyi herhangi bir tazminat veya ceza koşulu ödemeksizin feshetme imkanı sağlanıyor. Tüketici Kanunu bir yıldan uzun süreli aboneliklerde, tüketicilere herhangi bir cezai şart ödemeden cayma hakkı sağladığından bu durumun da dikkate alınmasında yarar var."

Şirkete aktif elektrik enerjisi bedelinde tek taraflı değişiklik yapma yetkisi verilmişse tedarikçinin, bu taslakla, değişikliğin gerçekleşeceği tarihten en az 45 gün önce tüketiciye açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı olarak bildirmekle yükümlü kılındığını dile getiren Ağaoğlu, "Bu bildirimde, tüketicinin değiştirilecek olan bedeli kabul etmediği takdirde anlaşmayı her zaman feshetme hakkına sahip olduğunun belirtilmesi de zorunlu hale getirilmiştir." dedi.

"Tüketici Kanunu ile uyumlu hale getirilmek isteniyor" 
Yönetmelik taslağının kamuoyunun görüşleri sunulduğunu belirten Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Uyarılara rağmen cazip promosyonlara aldanan pek çok elektrik abonesi, okumadan yeni şirketlerle sözleşme imzaladı. Mağduriyetle ilgili şikayetler artınca da EPDK duruma müdahil oldu. Elektrik abonelerinin büyük çoğunluğunun bilmediği Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde bazı değişikler yapılarak 6502 sayılı Tüketici Kanunu ile uyumlu hale getirilmek isteniyor."

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Anahtar Kelimeler:
EpdkTüketiciDüzenlemeönce Vatan
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