İMKB'deki mevduat bankalarının karı 4,4 milyar lira

İSTANBUL

İMKB'de işlem gören mevduat bankalarının özkaynakları, Mart 2012 itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artarak 105 milyar 366 milyon liraya yükseldi.

Mevduat bankalarının ticari kar/zar hesabındaki ve diğer faaliyet gelirlerindeki azalma ile faiz giderlerinin faiz gelirlerinden hızlı artması sonucu, net dönem karındaki artış yüzde 4 ile sınırlı kalarak 4,4 milyar lira oldu. Aralık 2011'de yüzde 15,5 olan yıllık bazda özkaynak karlılığı, Mart 2012'de yüzde 14,7'ye geriledi.

Öte yandan, mevduat bankalarının toplam aktifleri, Mart 2012 itibariyle bir yıl önceye göre yüzde 20 artarak 890 milyar liraya yükseldi.