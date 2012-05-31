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İMKB'de ibre aşağı doğru

Asya'dan gelen haberler İMKB'de ibreyi aşağı çevirdi

İMKB'de ibre aşağı doğru

Asya'dan gelen haberler İMKB'de ibreyi aşağı çevirdi

31 Mayıs 2012 Perşembe 10:13
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İMKB'de ibre aşağı doğru

Avrupa'da krize çözüm bulunacağına yönelik beklentilerin, AB Komisyonu'ndan Almanya'nın çözümlerine yönelik eleştirileri, İspanya CDS'lerinin (temerrüte karşı sigorta primi) yükselişe devam etmesi ve Yunanistan'da kurtarma paketine karşı söylemleriyle dikkati çeken SYRIZA'nın anketlerde ilk parti durumunda olması nedeniyle azalması borsalarda tepki yükselişlerinin sınırlı kalmasına neden oldu.
Dün AB Komisyonu raporunda Avro Bölgesi Kurtarma Fonu'nun, bankaların sermayelendirilmesini tekrar düşünebileceği açıklaması ile tepki yükselişlerinin görüldüğü borsalarda, Yunanistan'da açıklanan anket sonucu tekrar satış baskısının artmasına neden oldu. Yunanistan'da açıklanan anket sonucunun ardından, AB Komisyonu'ndan, Almanya'nın krizden çıkmak için getirdiği çözümlere eleştiri getirmesi de olumsuz havanın tüm piyasalara yayılmasına neden oldu.
İMKB de yurt dışı piyasaların etkisiyle yön bulma çabası içinde geçirdi günü. İMKB 100 endeksinin 54.700 desteğinin üzerinde tutunması ve 55.000 üzerinde kapanış yapması teknik görünüm açısında önemliydi. Bugün içeride açıklanacak Dış Ticaret Dengesi rakamları piyasaların odak noktasında olacak, bununla birlikte endeksin yönü üzerinde kendi iç dinamiklerden ziyade yurt dışı piyasaların  ana belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.
Sabahın erken saatlerinde Japonya'da konut başlangıçlarının beklentilerin çok üzerinde gelmesine rağmen sanayi üretiminin nisan ayında beklentilerin altında yüzde 0,2 oranında artmasıyla Asya borsalarının kayıpları bir ara yüzde 1,5'i aştı. Piyasaları olumlu yönde etkileyecek herhangi bir açıklamanın da bu dakikalarda olmaması nedeniyle analistler Avrupa'da borsaların güne düşüşle başlamasını bekliyor.
Bugün açılış öncesinde bankalararası piyasada dolar 1,8510'dan alıcı bulurken avro/dolar paritesinde ise sınırlı da olsa yükselerek 1,2390 seviyelerinde bulunuyor.
İMKB'de alçalan kanalın devam ettiğini savunan analistler 54.700 desteğine dikkati çekiyorlar. Bu desteğin kırılması durumunda stop emirlerin de çalışabileceğini ve satış baskısının artabileceği belirtiliyor. Olası tepki alımlarında ise 56.000 seviyesi direnç olarak takip edilecek.
Bugün Piyasaların takip edeceği başlıca veriler ise şöyle:
09:45 Fransa Üretici Fiyat Endeksi (Nisan) (Aylık)
10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Nisan)
10:00 ECB Başkanı Draghi konuşma yapacak
10:55 Almanya İşsizlik Oranı (Mayıs)
12:00 AB Tüketici Fiyat Endeksi (Mayıs)
15:15 ABD ADP İstihdam Değişimi (Mayıs) 
15:30 ABD GSYİH (1Ç) (Çeyreklik) 
15:30 ABD Kişisel Harcamalar (1Ç) 
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları
15:30 ABD Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi (Mayıs)


AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 02:14
Anahtar Kelimeler:
ImkbIbre
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