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IMF'den yolsuzlukla mücadele adımı

IMF Yönetim Kurulu, tüm üyelerin yolsuzluk açısından denetlenmesini ve bu alandaki sorunların giderilmesinin borç verme kriterlerinden biri haline gelmesini öngören düzenlemeyi kabul etti.

IMF'den yolsuzlukla mücadele adımı

IMF Yönetim Kurulu, tüm üyelerin yolsuzluk açısından denetlenmesini ve bu alandaki sorunların giderilmesinin borç verme kriterlerinden biri haline gelmesini öngören düzenlemeyi kabul etti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:11
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IMF'den yolsuzlukla mücadele adımı

WASHINGTON - Uluslararası Para Fonu (IMF), yolsuzlukla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla tüm üyelerin yolsuzluk açısından denetlenmesini ve bu alandaki sorunların giderilmesinin borç verme kriterlerinden biri haline gelmesini öngören düzenlemeyi onayladı.

IMF'den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulunun yolsuzlukla mücadelede daha etkin rol oynanmasını öngören düzenlemenin kabul edildiği belirtildi.

Yolsuzluğun sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme kapasitesini baltaladığına işaret edilen açıklamada, yapılan araştırmaların yolsuzluğun düşük büyüme, yatırım ve gelir vergisi ile ilişkili olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, 1997’de kabul edilen “IMF’nin Yönetim Sorunlarındaki Rolü: Kılavuz Notu”nda yer alan uygulamaları daha sistematik, tarafsız ve verimli hale getirecek yeni düzenlemenin 1 Temmuz 2018’de yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Borç verme şartlarından biri olacak

Açıklamada, yeni düzenlemeye göre, tüm ülkelerin düzenli olarak yönetimdeki zayıflıklara karşı incelemeye tabi tutulacağı ve söz konusu incelemenin mali yönetim, finans sektörü denetimi, merkez bankası yönetimi, piyasa regülasyonları, hukukun üstünlüğü, para aklamayla mücadele ve terörizmin finansmanı gibi alanları kapsayacağı bildirildi.

İnceleme sonuçları ve politika önerilerinin, IMF üyelerine yönelik yıllık değerlendirmesi niteliğini taşıyan 4. Madde Konsültasyon Raporu’nda yer alacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Borçlanma açısından, yönetim kırılganlıklarının Fon tarafından desteklenen programların uygulanmasını olumsuz etkileyip etkilemediğine bakılacak. Esas itibarıyla, bu kırılganlıklar eğer programdaki hedeflere erişilmesi açısından kritik öneme sahipse giderilmelerine yönelik tedbirler Fon’un program şartlarından biri olacak.”

AA

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IMFÖnce Vatan Gazetesi
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