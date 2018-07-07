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"İmar barışında 315 milyon lira toplandı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İmar barışı" düzenlemesi kapsamında, Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak şimdiye kadar 315 milyon lira toplandığını belirterek, bu paranın kentsel dönüşümde kullanılacağını bildirdi.

"İmar barışında 315 milyon lira toplandı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İmar barışı" düzenlemesi kapsamında, Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak şimdiye kadar 315 milyon lira toplandığını belirterek, bu paranın kentsel dönüşümde kullanılacağını bildirdi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:17
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"İmar barışında 315 milyon lira toplandı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada, vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "İmar barışı" düzenlemesine başvuruların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların e-devlet üzerinden müracaatlarını yaptıktan sonra 31 Aralık 2018'e kadar Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırmaları gerektiğini hatırlatan Özhaseki, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin, yapının bulunduğu arsanın değeri ile yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendiğini dile getirdi.

Yapıların özellikleri ve metrekaresine göre hesaplanacak miktarlara da değinen Özhaseki, "Buna göre, tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye bin lira, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye bin 600 lira, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane gibi yapılar için de metrekare başına 2 bin lira, güneş enerjisi santrallerinde (GES) ise megavat başına 100 bin lira esas alınarak hesap edilecek." diye konuştu.

Bu kapsamda bazı vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini 31 Aralık'tan önce ödediğini belirten Özhaseki, "İmar barışı kapsamında yapılan başvurulardan, şu ana kadar 65 bin 361 yapının ödemesi alındı. Bu kapsamda Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak 315 milyon lira hesabımızda toplandı. İmar barışı kapsamında topladığımız tüm parayı önümüzdeki yıldan itibaren kentsel dönüşümde kullanılmak üzere yüzde sıfır faizle belediyelere vereceğiz. Böylece her yıl 500 bin konutun yenilenmesi hedefimizi de gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, yapı sahiplerinin ödemelerini 31 Aralık 2018'e kadar Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı il muhasebe müdürlükleri ve ilçe mal müdürlükleri vezneleri ile Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yatırabileceğini hatırlattı. Özhaseki, başvurular sırasında ücret karşılığı kendilerini yönlendirmek isteyenlere itibar etmemeleri konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik BakanıMehmet ÖzhasekiImar Barışı
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