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'İmar Barışı'nda başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı

Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak adlandırılan Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 2 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

'İmar Barışı'nda başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı

Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak adlandırılan Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 2 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:19
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'İmar Barışı'nda başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı

ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesinde başvuru süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 31 Aralık 2018'e kadar uzatıldı.

Söz konusu karar 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16'ncı maddesi gereğince verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'nda 8 Haziran'da başlayan başvurular bugün sona erecekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 27 Ekim tarihi itibarıyla yaklaşık 8 milyon 150 bin kişinin "İmar Barışı" için başvuruda bulunduğunu bildirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Imar BarışıResmi Gazete
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