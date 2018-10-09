'İlk derin deniz sondajımıza başlıyoruz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İnşallah bu ayın sonuna doğru Antalya açıklarında ilk derin deniz sondajımıza başlıyoruz. Antalya'da limandan demir aldı ve yola çıktı. Şu anda lokasyonda." dedi.

Dönmez, 9. Türkiye Enerji Zirvesi için geldiği Antalya'da, Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Dönmez, Antalya'da hem ulusal hem de uluslararası iki etkinliği bir arada yaptıklarını, Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı ile 9. Türkiye Enerji Zirvesi'nin önemli olduğunu söyledi.

Antalya'nın turizm kenti olarak doğal güzellikleriyle anılsa da kongrelere de ev sahipliği yapan marka bir şehir olduğuna işaret eden Dönmez, kentin daha önce G20, EXPO 2016 organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Yüksek bir sezon geçirildikten sonra büyük organizasyonların Antalya'da yapılmasının, sürekliliğin, arzın ve kapasite doluluğunun belirli bir zaman daha sürdürülmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Dönmez, Antalya'nın bakanlıkları için de önemli olduğunu belirtti.

"İnşallah bu ayın sonuna doğru Antalya açıklarında ilk derin deniz sondajımıza başlıyoruz. Antalya'da limandan demir aldı ve yola çıktı. Şu anda lokasyonda. Lokasyonda sondaja başlamadan önce yapılması gereken birtakım hazırlıklar, testler var." diyen Dönmez, şunları kaydetti:

"Gemi son derece modern. Biliyorsunuz Türkiye Petrolleri onu filosuna katmış oldu. Daha önce de yine Akdeniz ve Kıbrıs civarında Türkiye Petrollerinin Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi görevlerini icra ediyordu. O sismik verileri, uzmanlarımız analize etti. Ümitli olduğumuz bir noktadan inşallah ilk sondajımızı yapmış olacağız. Bilimsel açıdan yapılması gereken her türlü çalışmayı, hazırlığı yaptık. 'Ya nasip' deyip başlıyoruz, varsa bulacağız."