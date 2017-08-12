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Ilgar Dağı, Ilgar Tüneli ile aşılacak

Ardahan'ı Gürcistan'a bağlayacak 29 Ekim 2019'da hizmete girmesi planlanan 5 kilometre uzunluğundaki tünel için çalışmalar devam ediyor.

Ilgar Dağı, Ilgar Tüneli ile aşılacak

Ardahan'ı Gürcistan'a bağlayacak 29 Ekim 2019'da hizmete girmesi planlanan 5 kilometre uzunluğundaki tünel için çalışmalar devam ediyor.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 13:38
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Ilgar Dağı, Ilgar Tüneli ile aşılacak

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ilgar Tüneli'ne ilişkin, "Bu projeler kısa vadeli değil, uzun vadeli projeler. Ülkemize, dünyaya ve insanlığa hizmet edecek projelerdir." dedi.

Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı Faruk Köksoy ile bir süre önce yapımına başlanan Ardahan-Posof karayolu üzerindeki Ilgar Tüneli'nde incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Bilmez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ardahan'da an itibarıyla üç tünelde çalışma olduğunu belirterek, "Aşık Şenlik Tünelimiz hemen hemen yarılandı. Demiryolu Tünelimiz batıyı doğuya bağlayacak tünelimiz. Yapımı bitti. İnşallah yakında açılışı yapılacak. Ama asıl Ardahanlıların arzuladığı ihale aşamasında olan, proje aşaması bitmiş Sahara Tünelimizdir. Bu tünelimizin uzunluğu 13 kilometre ve çift tüp şeklinde olacak." dedi

Vali Bilmez, Ilgar Tüneli'nin ise 29 Ekim 2019 tarihinde bitirileceğini kaydetti.

Tüneller başta olmak üzere benzer projelerin büyük Türkiye hayalini gerçekleştirdiğine işaret eden Bilmez, "Bu projeler Türkiye'nin stratejik konumunu pekiştirecek projelerdir. Bu projeler kısa vadeli değil, uzun vadeli projeler. Ülkemize, dünyaya ve insanlığa hizmet edecek projelerdir." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArdahanIlgar DağıIlgar Tüneli
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