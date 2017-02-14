İktisat Dergisi’nin 534. Sayısında Neler Var?

İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti tarafından 1964 yılından buyana yayınlanmakta olan İktisat Dergisi Güncel Ekonomik konularla kurumsal İktisat tartışmalarının bir arada ele alındığı hakemli bir yayın olarak kendi alanında en uzun sureli yayın olma özelliğini taşımaktadır.



İktisat Dergisi, zengin içeriği yıllar geçse de araştırmacıların başvurabilecekleri temel kaynak olma özelliğini korumaktadır.

Yeni Sayıda Neler Var?

Editör’ün yazısı ile başlayan İktisat Dergisi Prof. Dr. Ahmet Tonak’ın yazısı ile devam ediyor. Ardından Oktar Türel’in kaleme aldığı Parasal İktisat, Özgür Öztürk’ün kaleme aldığı döviz kurlarını değer yasası çerçevesinde düşünmek konulu yazılar yer almakta…

İktisat fakültesi öğrencilerinin, ekonomiye ilgi duyanların mutlaka okuması gereken bir dergi…