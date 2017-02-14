Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87821
ALTIN
144.367
DOLAR
3.6503
STERLIN
4.5590
EURO
3.8789
Kendini aşka adayan adam  Ahmet Selçuk İlkan
Kendini aşka adayan adam  Ahmet...
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve Konut Yatırımı
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve...
Sahte plakaya Darphane önlemi
SON DAKİKA
Sahte plakaya Darphane önlemi
Mescid-i Aksa için mektup yarışması
SON DAKİKA
Mescid-i Aksa için mektup yarışması
İç turizme sömestr desteği
SON DAKİKA
İç turizme sömestr desteği

İktisat Dergisi’nin 534. Sayısında Neler Var?

İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti tarafından yayınlanmakta olan İktisat Dergisi'nin yeni sayısında neler var?

İktisat Dergisi’nin 534. Sayısında Neler Var?

İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti tarafından yayınlanmakta olan İktisat Dergisi'nin yeni sayısında neler var?

14 Şubat 2017 Salı 14:50
18 Okunma
İktisat Dergisi’nin 534. Sayısında Neler Var?

İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti tarafından 1964 yılından buyana yayınlanmakta olan İktisat Dergisi Güncel Ekonomik konularla kurumsal İktisat tartışmalarının bir arada ele alındığı hakemli bir yayın olarak kendi alanında en uzun sureli yayın olma özelliğini taşımaktadır.
 

İktisat Dergisi, zengin içeriği yıllar geçse de araştırmacıların başvurabilecekleri temel kaynak olma özelliğini korumaktadır.

Yeni Sayıda Neler Var?

Editör’ün yazısı ile başlayan İktisat Dergisi Prof. Dr. Ahmet Tonak’ın yazısı ile devam ediyor. Ardından Oktar Türel’in kaleme aldığı Parasal İktisat, Özgür Öztürk’ün kaleme aldığı döviz kurlarını değer yasası çerçevesinde düşünmek konulu yazılar yer almakta…

İktisat fakültesi öğrencilerinin, ekonomiye ilgi duyanların mutlaka okuması gereken bir dergi…

Haber: Yağmur Tanyıldız

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İ.Ü.İktisat Fakültesiİ.Ü. İktisat Fakültesiİ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunlarıİ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyetiİktisat DergisiYağmur Tanyıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğrudan yatırım aralıkta 17 ayın zirvesine ulaştı
Doğrudan yatırım aralıkta 17 ayın zirvesine ulaştı
İç turizme sömestr desteği
İç turizme sömestr desteği
Çiftçinin borçları yapılandırılacak, faizin yarısını devlet ödeyecek
Çiftçinin borçları yapılandırılacak, faizin yarısını devlet ödeyecek
Dolar/TL bir ayın en düşük seviyelerinde
Dolar/TL bir ayın en düşük seviyelerinde
Abdi İbrahim'den 2017'de 150 milyon liralık yatırım
Abdi İbrahim'den 2017'de 150 milyon liralık yatırım
Toplanan inek sütü miktarı geçen yıl arttı
Toplanan inek sütü miktarı geçen yıl arttı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ