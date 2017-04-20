İklimlendirme Sanayi İhracatçı Birlikleri'nden ODE Yalıtım'a İhracat Ödülü

İklimlendirme Sanayi İhracatçı Birlikleri’nin 2016 yılı İklimlendirme Sektörü Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni Ankara’da gerçekleştirildi. Törende yalıtım sektörünün önde gelen şirketlerinden ODE Yalıtım da ‘En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma’ kategorisinde ödüle hak kazandı. ODE Yalıtım Satış Direktörü Serhat Özcan ödülü İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birlikleri Başkanı Zeki Poyraz’ın elinden aldı.

Kurulduğu günden beri ihracat çalışmalarına büyük önem veren ODE Yalıtım, hali hazırda 75 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz Mart ayında üretime başladığı Eskişehir’deki yeni tesisi ile birlikte artan kapasitesini ihracata ağırlık vererek değerlendirmeyi planlayan ODE Yalıtım, Afrika kıtasındaki etkinliğini daha da artırmayı planlıyor. 2016 yılında dolar bazında büyüme gerçekleştiren ODE, 2017 yılında da bu ivmeyi hızlandıracak. ODE Yalıtım, 2020 yılına kadar ihracatını yüzde 100 oranında artırarak, toplam üretiminin yüzde 35’ini ihraç eder hale gelmeyi hedefliyor.