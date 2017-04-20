Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
91903
ALTIN
149.598
DOLAR
3.6344
STERLIN
4.6575
EURO
3.9048
GS-FB derbisinin hakemi belli oldu
GS-FB derbisinin hakemi belli oldu
Uydu vericisi takılan kızılgeyikler doğaya salındı
Uydu vericisi takılan kızılgeyikler doğaya...
Trabzonspor deplasman serisini sürdürmek istiyor
Trabzonspor deplasman serisini sürdürmek istiyor
'Çingene Kızı'nın kayıp parçaları için girişim
'Çingene Kızı'nın kayıp parçaları için...
Talipoğlu'nun kalp krizinden yaşamını yitirdiği kesinleşti
Talipoğlu'nun kalp krizinden yaşamını yitirdiği...

İklimlendirme Sanayi İhracatçı Birlikleri'nden ODE Yalıtım'a İhracat Ödülü

Yalıtımda dünya markası olma vizyonu doğrultusunda her alandaki yatırımlarına ara vermeden devam eden ODE Yalıtım, İklimlendirme Sanayi İhracatçı Birlikleri’nden ihracat ödülü kazandı.

İklimlendirme Sanayi İhracatçı Birlikleri'nden ODE Yalıtım'a İhracat Ödülü

Yalıtımda dünya markası olma vizyonu doğrultusunda her alandaki yatırımlarına ara vermeden devam eden ODE Yalıtım, İklimlendirme Sanayi İhracatçı Birlikleri’nden ihracat ödülü kazandı.

20 Nisan 2017 Perşembe 14:39
27 Okunma
İklimlendirme Sanayi İhracatçı Birlikleri'nden ODE Yalıtım'a İhracat Ödülü

İklimlendirme Sanayi İhracatçı Birlikleri’nin 2016 yılı İklimlendirme Sektörü Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni Ankara’da gerçekleştirildi. Törende yalıtım sektörünün önde gelen şirketlerinden ODE Yalıtım da ‘En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma’ kategorisinde ödüle hak kazandı. ODE Yalıtım Satış Direktörü Serhat Özcan ödülü İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birlikleri Başkanı Zeki Poyraz’ın elinden aldı.

Kurulduğu günden beri ihracat çalışmalarına büyük önem veren ODE Yalıtım, hali hazırda 75 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz Mart ayında üretime başladığı Eskişehir’deki yeni tesisi ile birlikte artan kapasitesini ihracata ağırlık vererek değerlendirmeyi planlayan ODE Yalıtım, Afrika kıtasındaki etkinliğini daha da artırmayı planlıyor. 2016 yılında dolar bazında büyüme gerçekleştiren ODE, 2017 yılında da bu ivmeyi hızlandıracak. ODE Yalıtım, 2020 yılına kadar ihracatını yüzde 100 oranında artırarak, toplam üretiminin yüzde 35’ini ihraç eder hale gelmeyi hedefliyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ODE Yalıtımİklimlendirme Sanayi İhracatçı Birlikleriİhracat Ödülü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Boğazı'ndaki yapıların değeri 610 milyar lira
İstanbul Boğazı'ndaki yapıların değeri 610 milyar lira
Fındık patozuna TSE standardı
Fındık patozuna TSE standardı
İstikrar ve güven 'turist' getirecek
İstikrar ve güven 'turist' getirecek
'DTÖ anlaşması ticarette maliyetleri düşürecek'
'DTÖ anlaşması ticarette maliyetleri düşürecek'
Maliye Bakanı Ağbal'dan yeniden yapılandırma açıklaması
Maliye Bakanı Ağbal'dan yeniden yapılandırma açıklaması
Şimşek, IMF-Dünya Bankası toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek
Şimşek, IMF-Dünya Bankası toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ