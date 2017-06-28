Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99876
ALTIN
142.013
DOLAR
3.5267
STERLIN
4.5238
EURO
4.0071
Beşiktaş'ın itirazı 13 Temmuz'da görüşülecek
Beşiktaş'ın itirazı 13 Temmuz'da görüşülecek
İğneden korkanlar için bant geliştirildi
İğneden korkanlar için bant geliştirildi
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyircisi arttı
Sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyircisi...
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımı mücadele edecek
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3...

İklim değişikliği buğdayda üretim kaybına yol açtı

Küresel çapta yaşanan iklim değişikliği yağış miktarında düşüşe neden olurken Türkiye'nin geçen yılki buğday üretimi yüzde 9 azalarak 20,6 milyon tona geriledi.

İklim değişikliği buğdayda üretim kaybına yol açtı

Küresel çapta yaşanan iklim değişikliği yağış miktarında düşüşe neden olurken Türkiye'nin geçen yılki buğday üretimi yüzde 9 azalarak 20,6 milyon tona geriledi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:28
7 Okunma
İklim değişikliği buğdayda üretim kaybına yol açtı

ANKARA - Son yıllarda kendini yoğun bir şekilde hissettiren iklim değişikliği Türkiye'nin buğday ve arpa üretimini de etkiledi. 

Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl buğday üretimi yüzde 9 düşüşle 20,6 milyon tona, arpa üretimi ise yüzde 16 azalarak 6,7 milyon tona düştü. Söz konusu düşüşler uzmanlarca zamansız ve düzensiz yağışlara bağlandı.

FAO Bitki Sağlığı Uzmanı Hafiz Muminjanov, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin buğday kaynağının ve çeşitliliğinin merkezi olarak değerlendirildiğini söyledi.

Türkiye'de son dönemdeki düşük üretimin iklim şartlarına bağlandığını anlatan Muminjanov, "Kışlık arpa ve buğday ekimi 2016 Eylül ortasında başladı ve kurak geçen sonbahar nedeniyle aralık ayı gibi geç bitti. Geçen sene eylül sonundan kasım ayının başlarına kadar süren düşük yağış miktarı nedeniyle ana üretim bölgelerinde kuraklık görüldü." diye konuştu.

"Eksikleri gidermek için buğday ithal ediliyor"

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, Türkiye'nin 17,5 milyon ton olan hububat ihtiyacını çok sıkıntılı dönemlerde bile karşılayabildiğine dikkati çekti.

Bu yıl toplamda yaklaşık 22 milyon ton üretim beklediklerini kaydeden Taşpınar, yeterli üretime rağmen buğday ithal edilmesine ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'nin hem nüfusu hem de göçmen sayısı artıyor. Bir de neredeyse her yıl düzenli olarak artan turist sayımız var. Aynı zamanda bazı yardıma muhtaç ülkelere de gönderim yapıyoruz. O ülkelere makarna ya da un gönderince de hububat göndermiş oluyorsunuz. İster istemez bir kısım eksikleri gidermek maksadıyla ithalat yapılıyor. Türkiye aslında 22 milyon ton üretim yapabilecek durumda ama kalite yetersizliğinden sanayici 'bizim kaliteli buğdaya ihtiyacımız var' diyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Buğdayİklim DeğişikliğiüretimKayıp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enerjide Ar-Ge bütçesi 96 milyon liraya yaklaştı
Enerjide Ar-Ge bütçesi 96 milyon liraya yaklaştı
Ordu'da organik yumurta üretimi çiftçinin yüzünü güldürdü
Ordu'da organik yumurta üretimi çiftçinin yüzünü güldürdü
Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı: “Katılım sigortacılığı sigorta bilincini ve sigortalı sayısını arttıracak”
Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı: “Katılım sigortacılığı sigorta bilincini ve sigortalı sayısını arttıracak”
IMF, ABD'nin büyüme beklentilerini düşürdü
IMF, ABD'nin büyüme beklentilerini düşürdü
Draghi'den enflasyon açıklaması
Draghi'den enflasyon açıklaması
AB yatırımda yine Türkiye'yi seçti
AB yatırımda yine Türkiye'yi seçti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ